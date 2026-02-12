Gobierno Petro decretó nueva emergencia económica para atender la crisis climática

Tal y como lo reveló el Gobierno Nacional, este miércoles se decretó la nueva emergencia económica para atender a los departamentos afectados por la actual ola invernal.
La decisión se conoce luego de los consejos de ministros adelantados en Montería y Córdoba, dos de las regiones más afectadas por las intensas lluvias.
Consulte: Gobierno Petro alista impuesto al patrimonio para 15.000 empresas en posible nueva emergencia económica
Así las cosas, la declaratoria del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica se aplicará en los departamentos de Córdoba, Antioquia, La Guajira, Sucre, Bolívar, Cesar, Magdalena y Chocó.
Esta emergencia, según el decreto, durará 30 días.
En ese espacio, el Ejecutivo aclaró que su primera opción consistía en esperar que la Corte Constitucional levantara la suspensión de la anterior emergencia económica, decisión que informaron los magistrados el pasado 29 de enero.
El segundo plan fue el que finalmente se materializó: decretar una nueva emergencia económica para recaudar alrededor de $8 billones de pesos para atender la crisis climática.
Una de las medidas que tiene el Ministerio de Hacienda es un impuesto al patrimonio para personas jurídicas, que se espera que termine por golpear a cerca de 15.000 empresas.