Descalificaron de los Olímpicos a deportista ucraniano por casco en honor a atletas muertos en la guerra

Tormenta geopolítica sobre los Alpes italianos: el Comité Olímpico Internacional (COI) descalificó este jueves de los Juegos de Invierno de Milán-Cortina al piloto de skeleton Vladislav Heraskevich, que quería usar un casco con imágenes de deportistas fallecidos durante el conflicto con Rusia, y Kiev reaccionó con indignación.
“El COI ha vetado no solo al deportista ucraniano sino a su propia reputación. Las generaciones futuras se referirán a esto como un momento de vergüenza”, escribió en redes sociales el ministro de Relaciones Exteriores ucraniano, Andrii Sibiga.
La noticia supuso un despertar brusco en Milán-Cortina, a primera hora de la mañana de este 12 de febrero.