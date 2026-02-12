Hectáreas afectadas por las lluvias ya suben a 231.208 en todo el país

La emergencia invernal sigue pasando factura al campo. Según cifras de la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán), ya son 231.208 las hectáreas afectadas en el país. El balance también reporta 27.075 predios impactados, 564.719 bovinos y bufalinos comprometidos y la muerte de 3.166 animales. Desde el Ministerio de Agricultura se han estimado costos cercanos a $700.000 millones solo para el sector rural. El censo preliminar reporta 27.075 predios afectados, más de 546.000 bovinos y bufalinos impactados y 30.113 hectáreas de cultivos dañadas, entre plátano, arroz, maíz, algodón, yuca, patilla, hortalizas y cacao. Solo en drenaje de suelos se proyectan $139.590 millones y otros $81.000 millones para la recuperación de cultivos. El mayor peso fiscal, sin embargo, estaría en vivienda y agua potable. El Ministerio de Vivienda calcula que la reconstrucción demandaría $5,8 billones, de los cuales $4,4 billones corresponderían a obras de agua y saneamiento básico. Lea más: Gobierno Petro decretó nueva emergencia económica para atender la crisis climática

Las peticiones de Fedegán al Gobierno por la emergencia invernal

Con este panorama, el gremio ganadero, liderado por José Félix Lafaurie, envió una carta al Ministerio de Agricultura en la que plantea recomendaciones y propone un plan de contingencia para acelerar la recuperación productiva en las zonas golpeadas por las lluvias. En el corto plazo, solicitó que se congelen, entre seis meses y un año, el cobro de capitales e intereses de los créditos agropecuarios en las zonas afectadas, las cuales vieron cómo la generación de ingresos para el pago se destruyó por las inundaciones. Se solicita también que haya una línea especial de crédito con “tasa cero”, plazo de cinco años, periodo de gracia de un año y cubrimiento del FAG, destinado para financiar la recuperación de los daños causados por las fuertes lluvias. Fedegan argumenta también que la tributación sobre la tierra debe responder a su capacidad productiva. En consecuencia, solicitaron buscar mecanismos de consenso para exonerar del impuesto predial de la vigencia 2026 a los predios afectados por el desastre invernal. En cuanto al largo plazo, Fedegán aseguró que ha desarrollado convenios entre el Madr para la compra, bodegaje y distribución gratuita a pequeños ganaderos de suplemento alimenticio (silo). “Es una estrategia que fue exitosa y en la que el gremio está dispuesto a colaborar nuevamente”, dijo. Asimismo, pidieron que para los medianos y grandes productores haya una venta subsidiada a través de la red de almacenes de insumos en los municipios, lo que incluye el subsidio a la semilla de pastos para los productores. Entérese: Lluvias dejan 3.500 reses muertas en Córdoba, ¿subirá la carne?

Paquete de soluciones financieras para afectados por ola invernal en Córdoba, Sucre y Antioquia

El Gobierno activó un paquete de alivios financieros para el campo tras la emergencia por inundaciones en Córdoba, Sucre y Antioquia. El Ministerio de Agricultura y Finagro anunciaron la normalización por refinanciación de los créditos de fomento agropecuario, con el fin de aliviar la carga de los productores cuyos proyectos resultaron afectados. El balance preliminar deja 19.800 hectáreas de cultivos impactadas y cerca de 450.000 animales perjudicados. La medida cobija las operaciones registradas en Finagro hasta el 1 de febrero de 2026, tramitadas a través del Banco Agrario y otros intermediarios financieros. Aplica para obligaciones en mora hasta por 90 días y permitirá a los productores modificar plazos, reestructurar cronogramas de pago o refinanciar sus créditos bajo nuevas condiciones acordadas con la entidad financiera. Quienes hayan visto deteriorada su capacidad de pago podrán acercarse al Banco Agrario o al banco con el que gestionaron el crédito para revisar alternativas.

La ministra de Agricultura, Martha Carvajalino, explicó que, además del alivio financiero, el Gobierno fortalecerá el Fondo de Acceso a Insumos Agropecuarios (FAIA) con apoyos directos para atender la afectación en bovinos y bufalinos, impulsar la diversificación productiva y recuperar la vocación agrícola. La inversión estimada supera los $700.000 millones. De forma paralela, se habilitó un instrumento técnico de la UPRA, acordado en la mesa agroclimática nacional, para que las secretarías de agricultura caractericen con mayor precisión los daños y planifiquen la recuperación.

Congelamiento de plazos y créditos para campesinos y productores