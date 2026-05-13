Déficit del fondo de combustibles se disparó un 40% y cerró en $4,2 billones en marzo

Las caídas en ingresos de 8,7% y de 7,7% en utilidades en el primer trimestre de 2026, no son el único dolor de cabeza para Ecopetrol. La petrolera también tuvo un incremento del 40% en Fondo de Estabilización de Precios de Combustibles (FEPC) en comparación con el saldo a final del año pasado.
La compañía presentó los resultados financieros correspondientes al primer trimestre de 2026 y reveló que la cuenta por cobrar en el Fondo cerró marzo en $4,2 billones.
La cifra representa un incremento de $1,2 billones frente a diciembre de 2025 y, según explicó la compañía, obedece principalmente a la causación de obligaciones durante el periodo entre enero y marzo de este año.
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En medio de las presiones fiscales y del comportamiento internacional del petróleo, la petrolera también informó la firma de un acuerdo con el Gobierno nacional para avanzar en el pago de parte de esas obligaciones acumuladas.