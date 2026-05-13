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Crisis humanitaria en Antioquia: 152 civiles fueron atacados con explosivos por parte de grupos criminales en 2025

El informe del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) informó, entre otras cosas, que hubo más de 13.000 desplazados.

  • Uno de los ataques más graves con artefactos explosivos lanzados ocurrió el 3 de diciembre del año pasado en Remedios, Antioquia, dejando a una mujer y a sus hijos fallecidos. FOTO. CORTESÍA
    Uno de los ataques más graves con artefactos explosivos lanzados ocurrió el 3 de diciembre del año pasado en Remedios, Antioquia, dejando a una mujer y a sus hijos fallecidos. FOTO. CORTESÍA
Santiago Olivares Tobón
Santiago Olivares Tobón

Metro

hace 3 horas
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La crisis humanitaria que se vive en Antioquia, y en todo el país, por cuenta del fortalecimiento de grupos criminales como el Clan del Golfo y las disidencias de las Farc, ha llevado a que aumenten también los hechos de vulneración humanitaria. De hecho, los ataques con explosivos dejaron 152 civiles afectados, bien sea con lesiones o con su fallecimiento.

Eso quedó consignado en el informe presentado por el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), que en uno de sus apartes, hablando del panorama nacional, destacó: “En 2025, el impacto humanitario de los conflictos armados en Colombia siguió siendo crítico y se manifestó de forma diferenciada en los territorios”.

Para el caso particular de Antioquia, estos hechos violentos también llevaron a que 13.311 personas fueran desplazadas de manera individual de sus territorios, mientras que 4.047 lo hicieran de manera masiva, según información apoyada por la Unidad para las Víctimas.

Entérese: Cruz Roja reducirá 30% de su presupuesto en Colombia para 2026, ¿qué implica para lugares como Apartadó, Cauca y Pasto?

Incluso las confrontaciones entre estos actores criminales llevaron a que 4.961 personas hayan terminado confinadas de manera temporal en sus territorios por cuenta de las disputas armadas. Estos casos, en su mayoría, se han presentado en el Norte y Nordeste antioqueño, donde las disputas han sido más crueles.

“En comparación con 2024, estos indicadores muestran un aumento generalizado en el número de personas afectadas, particularmente el desplazamiento tanto individual como masivo y en el confinamiento, cuyas cifras se duplicaron”, indicó el informe de este organismo humanitario internacional.

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En cuanto a los civiles afectados por los artefactos explosivos, estos se han presentado principalmente por medio de la instalación de minas antipersonal y, una de las grandes novedades, es que también se han intensificado ataques desde drones.

“El uso de drones de origen comercial modificados para el lanzamiento de artefactos explosivos se ha intensificado en el contexto de los conflictos armados en el país y ha generado temor, incertidumbre y daños graves entre las comunidades afectadas”, indicaron desde el CICR.

Incluso destacaron que el uso de estas aeronaves no tripuladas en la guerra son un riesgo para las comunidades, puesto que no hay un respeto por la distinción, proporcionalidad y precaución con las comunidades, por lo que se aumentan las consecuencias humanitarias entre las poblaciones.

También preocupa a esta entidad que, con el aumento de las hostilidades, cada vez se hizo más complejo que los cuerpos sin vida de las personas fallecidas en este contexto fueran recuperados para su identificación y que fueran entregados a sus familiares. Esto llevó al aumento de las desapariciones.

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