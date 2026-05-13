El 7-1 sobre Internacional recordó la mayor goleada de Nacional en su historia

El 7-1 de Nacional sobre el Internacional de Bogotá no fue solamente una goleada. Fue una puerta abierta hacia la memoria. Un eco lejano que viajó setenta y dos años atrás. Según reportes de la época, hasta una tarde helada y lluviosa de 1954 en la que Atlético Nacional escribió una de las páginas más deslumbrantes de su historia con un 8-1 sobre Unión Magdalena en el estadio Atanasio Girardot. Esa ha sido la máxima goleada de su historia.
El fútbol tiene esas extrañas coincidencias que parecen mensajes escondidos del destino. Como ocurrió ahora frente al Inter de Bogotá, aquella vez el visitante también golpeó primero. Apenas habían transcurrido diez segundos cuando Gerónimo Pericullo silenció el Atanasio con uno de los goles más rápidos registrados en el fútbol colombiano. La lluvia caía sin tregua sobre Medellín, el frío se metía en los huesos y el césped parecía más un pantano que una cancha de fútbol.