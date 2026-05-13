El 7-1 sobre Internacional recordó la mayor goleada de Nacional en su historia

El 7-1 de Nacional sobre el Internacional de Bogotá no fue solamente una goleada. Fue una puerta abierta hacia la memoria. Un eco lejano que viajó setenta y dos años atrás. Según reportes de la época, hasta una tarde helada y lluviosa de 1954 en la que Atlético Nacional escribió una de las páginas más deslumbrantes de su historia con un 8-1 sobre Unión Magdalena en el estadio Atanasio Girardot. Esa ha sido la máxima goleada de su historia. El fútbol tiene esas extrañas coincidencias que parecen mensajes escondidos del destino. Como ocurrió ahora frente al Inter de Bogotá, aquella vez el visitante también golpeó primero. Apenas habían transcurrido diez segundos cuando Gerónimo Pericullo silenció el Atanasio con uno de los goles más rápidos registrados en el fútbol colombiano. La lluvia caía sin tregua sobre Medellín, el frío se metía en los huesos y el césped parecía más un pantano que una cancha de fútbol.

Pero ese Nacional de 1954 estaba hecho para resistir cualquier tormenta. Cinco minutos después, el argentino Carlos Gambina empató desde el punto penal y comenzó una función inolvidable. El delantero no solo marcaba goles: parecía desafiar el clima, el barro y el tiempo. A los 12 minutos volvió a aparecer, esta vez de tiro libre, para darle vuelta al marcador. Y antes de que Unión Magdalena pudiera reaccionar, Miguel Zazzini clavó el tercero a los 18 minutos. Quienes lo reportaron escribieron que el Atanasio ya no sentía el frío. “Nacional calentaba la tarde con fútbol ofensivo, voraz y elegante”. La primera parte terminó 3-1, pero lo mejor estaba por venir. En el segundo tiempo la lluvia desapareció, aunque el viento helado siguió bajando de las montañas. Los jugadores del “Ciclón” parecían congelados viendo cómo Nacional se movía con una intensidad imposible. Gambina, que debutaba oficialmente esa tarde, convirtió el cuarto gol a los 49 minutos y confirmó que estaba viviendo una jornada histórica. Luego Zazzini firmó el quinto y el partido se transformó en un vendaval verde. Entre los minutos 55 y 60 llegaron el sexto y el séptimo, obra de Gambina y del peruano Alfredo Mosquera. Cada ataque era una amenaza, cada avance parecía destinado a terminar en gol. Finalmente, a los 83 minutos, Gambina completó una actuación legendaria con su quinto tanto de la tarde y selló el inolvidable 8-1.