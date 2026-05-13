Canacol tiene un acuerdo por US$100 millones para avanzar en su recuperación

Canacol Energy aseguró que existe un compromiso para fondear la compañía con 100 millones de dólares (377.500 millones de pesos) como parte del proceso para estabilizar sus finanzas y avanzar en su recuperación operativa. Hay que recordar que ese empresa atraviesa una crisis en Colombia: está en proceso de quiebra y evalúa suspender contratos de suministro de gas desde finales de mayo de 2026, lo que podría dejar sin servicio a más de un millón de hogares, especialmente en la Costa Caribe. La información fue revelada por el Ministerio de Energía. Y fue entregada por la empresa durante una reunión de seguimiento liderada por el Gobierno Nacional con entidades del sector energético y directivos de la empresa, en medio de la preocupación por las implicaciones que podría tener la situación financiera de Canacol sobre el suministro de gas en Colombia.

¿Qué anunció Canacol sobre su recuperación financiera?

Durante el encuentro, los representantes de la compañía informaron que una Corte de Alberta, en Canadá, designó un mediador o monitor para encontrar una solución sostenible que permita evitar un proceso de liquidación.

Según explicaron los directivos, el objetivo es equilibrar las necesidades financieras de la empresa con la protección de los consumidores y la continuidad operativa del negocio gasífero. Además, indicaron que algunos acreedores financieros han planteado la posibilidad de modificar contratos como parte de un eventual proceso de recuperación empresarial.

Empresa bajo vigilancia

Edwin Palma, ministro de Minas y Energía, aseguró que el Gobierno mantendrá vigilancia sobre el proceso y reiteró que cualquier decisión contractual no puede traducirse en mayores costos para los hogares colombianos. “Tenemos una obligación constitucional de garantizar la prestación del servicio esencial y de proteger a los usuarios colombianos. Cualquier decisión que implique elevar costos para el mercado esencial debe ser revisada por las autoridades competentes”, afirmó el funcionario. Le puede gustar: Superservicios inicia vigilancia a Canacol Energy y exige cumplimiento de contratos El ministro también señaló que el Ejecutivo seguirá actuando para proteger el abastecimiento energético y evitar impactos sobre el aparato productivo nacional. “Debemos proteger la industria nacional y garantizar la continuidad del suministro. Un gran receptor del gas de Canacol es Cerromatoso, por eso confiamos en que se puedan lograr los mejores acuerdos para mantener e incrementar la producción”, agregó.

¿Quiénes participaron en la reunión?

En la reunión participaron delegados de la Superintendencia de Sociedades, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, Ecopetrol, la Agencia Nacional de Hidrocarburos y la Comisión de Regulación de Energía y Gas.