Paloma Valencia radicó proyecto para que el Estado subsidie el Soat de motos de bajo cilindraje: lo que debe saber de la iniciativa

Paloma Valencia radicó formalmente en el Congreso un proyecto de ley para que el Estado asuma el costo del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (Soat) para las motocicletas de bajo cilindraje en Colombia.
Para la legisladora del Centro Democrático y candidata a la Presidencia, el proyecto radicado el martes, 12 de mayo, busca aliviar la carga económica de millones de hogares que utilizan este vehículo como herramienta de trabajo.
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La medida planteada por Valencia aplica para las motocicletas de hasta 250 centímetros cúbicos y va dirigida a personas de estratos 1, 2 y 3, donde la congresista ha enfatizado que esto busca incluir a mensajeros, domiciliarios, campesinos, pequeños comerciantes y trabajadores independientes. Se estima que se beneficien al menos 12 millones de motociclistas a nivel nacional.