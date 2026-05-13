Se le atribuye al ELN la quema de un bus en El Cerrito, Santander: esto se sabe

La Gobernación de Santander le atribuyó al ELN la incineración de un bus de la empresa Concorde que cubría la ruta Cúcuta - Bogotá el martes. Según la información conocida, hombres armados obligaron a los pasajeros a descender y quemaron el vehículo junto con todas sus pertenencias.
El secretario del Interior del departamento, general Óscar Hernández, señaló que este no sería el único acto terrorista que habría cometido esta organización criminal.
“No solo con la incineración del bus donde bajan los pasajeros, no les permiten retirar sus pertenencias, incineran sus pertenencias y el bus atentando contra la integridad y la vida de nuestros pasajeros y atentando el derecho de la libre movilidad. Asimismo, desafortunadamente también sobre el mismo sector y en la misma hora integrantes de ELN accionan sus armas contra un bus de la misma empresa que no hizo el pare afectando a y aterrorizando a todos los pasajeros”, dijo Hernández.