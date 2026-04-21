Millonario truco de la FIFA: creó 16 cuentas de Instagram por cada sede del Mundial 2026 para buscar más plata

Durante 96 años, el Mundial de Fútbol habló con una sola voz. Había una sola cuenta oficial, un solo mensaje global y un selecto grupo de patrocinadores pagando millones de dólares por ser los únicos dueños del espacio.
Para la Copa del Mundo de 2026, que se celebrará en dos meses en Estados Unidos, México y Canadá, esa exclusividad centralizada llegó a su fin.
Así las cosas, la FIFA dejó atrás su modelo tradicional y avanzó hacia una arquitectura comercial y comunicacional mucho más compleja y rentable, para eso, creó 16 cuentas oficiales de Instagram, una por cada ciudad sede, bajo el sello “FIFA World Cup 26”.
Según los expertos en comercio, no lo hicieron para que el usuario consuma más contenido, sino como un brillante truco de marketing deportivo para multiplicar sus unidades de monetización.
Es decir, cada cuenta puede tener sus propios patrocinadores locales. Hallmark es oficial de Kansas City; los Eagles y Blue Cross son oficiales solo de Philadelphia; Stockton Casino compró el derecho de ser la cara mundial en Dallas. Esas empresas no compiten con las marcas globales porque FIFA inventó 16 mercados dentro del mismo torneo.
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