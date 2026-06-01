Callum Turner, el hombre que conquistó a Dua Lipa y podría ser el próximo 007

La cantante Dua Lipa y el actor británico Callum Turner se convirtieron en una de las parejas más comentadas del entretenimiento internacional tras confirmar su matrimonio en una ceremonia privada celebrada en Londres. Aunque la estrella del pop suele acaparar los titulares, el nombre de Turner ha ganado notoriedad en los últimos años gracias a una carrera ascendente en el cine y la televisión, así como por aparecer entre los candidatos que suenan para convertirse en el próximo James Bond. Nacido el 15 de febrero de 1990 en Londres, Inglaterra, Callum Turner tiene 36 años y comenzó su trayectoria profesional lejos de las cámaras. Durante su adolescencia soñó con convertirse en futbolista profesional e incluso jugó de manera semiprofesional. Sin embargo, sus planes cambiaron cuando tenía 19 años y decidió probar suerte en la actuación. Antes de llegar a la pantalla, también trabajó como modelo, llegando a colaborar con reconocidas marcas de moda internacionales.

Su infancia transcurrió en el oeste de Londres, donde creció en un entorno de clase trabajadora. En distintas entrevistas ha contado que el fútbol ocupó buena parte de sus primeros años, aunque también estuvo rodeado de personajes del mundo artístico gracias al trabajo de su madre, Rosemary Turner, promotora de clubes nocturnos. Esa mezcla de experiencias terminó despertando su interés por el cine y la interpretación. Conozca: Dua Lipa se casó en secreto con Callum Turner en Londres y prepara una lujosa celebración de tres días en Sicilia La carrera de Turner comenzó a consolidarse con producciones británicas como “The Capture”, “War & Peace” y “Glue”, pero fue su participación en la franquicia de “Fantastic Beasts”, derivada del universo de Harry Potter, la que lo proyectó ante una audiencia global. Más adelante continuó sumando proyectos de alto perfil en cine y televisión. Entre sus trabajos más destacados figuran las miniseries “Masters of the Air”, producida por Steven Spielberg, Tom Hanks y Gary Goetzman, así como la película “The Boys in the Boat”, dirigida por George Clooney. También protagonizó la comedia romántica “Eternity”, junto a Elizabeth Olsen y Miles Teller, demostrando su versatilidad en distintos géneros.

Su crecimiento profesional ha coincidido con la búsqueda del sucesor de Daniel Craig como James Bond. Desde que Amazon MGM Studios asumió el control creativo de la franquicia, diversos medios especializados han señalado a Turner como uno de los candidatos con mayores posibilidades para interpretar al icónico agente 007. Su edad, experiencia, presencia en pantalla y creciente popularidad lo han convertido en uno de los nombres más mencionados entre los fanáticos de la saga. Más allá de la actuación, Turner también ha explorado la dirección cinematográfica. En 2018 presentó su primer cortometraje, “Shift the Plane”, una producción inspirada en sus propias experiencias familiares y en las dificultades de los jóvenes para independizarse económicamente. Lea también: Se canta en español: las icónicas canciones que Dua Lipa ha interpretado durante su Radical Optimism Tour Su vida personal volvió a ocupar titulares tras su relación con Dua Lipa. La pareja comenzó a ser vinculada públicamente en 2024 y posteriormente confirmó su compromiso. La propia cantante reveló que Turner diseñó personalmente su anillo de compromiso, consultando previamente a familiares y amigas cercanas para crear una pieza acorde a su estilo.