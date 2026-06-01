Callum Turner, el hombre que conquistó a Dua Lipa y podría ser el próximo 007

La cantante Dua Lipa y el actor británico Callum Turner se convirtieron en una de las parejas más comentadas del entretenimiento internacional tras confirmar su matrimonio en una ceremonia privada celebrada en Londres.
Aunque la estrella del pop suele acaparar los titulares, el nombre de Turner ha ganado notoriedad en los últimos años gracias a una carrera ascendente en el cine y la televisión, así como por aparecer entre los candidatos que suenan para convertirse en el próximo James Bond.
Nacido el 15 de febrero de 1990 en Londres, Inglaterra, Callum Turner tiene 36 años y comenzó su trayectoria profesional lejos de las cámaras.
Durante su adolescencia soñó con convertirse en futbolista profesional e incluso jugó de manera semiprofesional. Sin embargo, sus planes cambiaron cuando tenía 19 años y decidió probar suerte en la actuación. Antes de llegar a la pantalla, también trabajó como modelo, llegando a colaborar con reconocidas marcas de moda internacionales.