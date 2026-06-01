Murió el profesor Rafael Otero Patiño, gran estudioso del ofidismo en Antioquia y el país

La comunidad académica y científica antioqueña y colombiana está acongojada tras conocerse el fallecimiento del profesor Rafael Otero Patiño, médico pediatra y toxicólogo, más conocido en el gremio como el "encantador de víboras", según recordaron sus familiares.
Otero Patiño fue un importante investigador y docente que dedicó gran parte de su vida al fortalecimiento de la educación médica, la investigación en toxinología y la atención de las poblaciones más vulnerables del país.
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