Murió el profesor Rafael Otero Patiño, gran estudioso del ofidismo en Antioquia y el país

La comunidad académica y científica antioqueña y colombiana está acongojada tras conocerse el fallecimiento del profesor Rafael Otero Patiño, médico pediatra y toxicólogo, más conocido en el gremio como el "encantador de víboras", según recordaron sus familiares.



Otero Patiño fue un importante investigador y docente que dedicó gran parte de su vida al fortalecimiento de la educación médica, la investigación en toxinología y la atención de las poblaciones más vulnerables del país.





El deceso del importante especialista se dio el domingo 31 de mayo a las 11:20 p.m., a sus 80 años de edad, según informaron sus familiares.



Según la biografía del docente, Otero nació en el corregimiento El Centro, de Barrancabermeja, el 2 de febrero de 1946. Inició su formación académica en 1963 en la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín y posteriormente obtuvo el título de Médico Cirujano de la Universidad de Antioquia en 1970.





Más adelante se especializó en Pediatría en la misma institución, complementando su formación con estudios y entrenamiento en Toxicología Clínica y Experimental en el Instituto Butantan de São Paulo, Brasil, y en el Instituto Clodomiro Picado de la Universidad de Costa Rica, dos de los centros más reconocidos de América Latina en el estudio de venenos y antivenenos. Lea también: estos son los 9 que aspiran a ocupar la rectoría de la Universidad de Antioquia





Durante 21 años fue profesor titular e investigador en Infectología Pediátrica en los programas de pregrado y posgrado del Departamento de Pediatría de la Universidad de Antioquia, labor que desarrolló desde el entonces Hospital Infantil de Medellín. Asimismo, ocupó la jefatura de Pregrado e Internado de la Facultad de Medicina durante cuatro años, contribuyendo a la formación académica de cientos de médicos.





Uno de sus aportes más significativos fue la creación del Grupo de Ofidismo y Escorpionismo de la Universidad de Antioquia, inicialmente denominado Ofidismo en Antioquia y Chocó. La U. de A. resaltó que el Grupo se gestó a finales de 1986 por iniciativa de Otero Patiño, y un año después, Colciencias y la Universidad de Antioquia aprobaron el primer proyecto de investigación, en el cual lo acompañaban un grupo multidisciplinario de profesores, de médicos de hospitales de Antioquia y Chocó, y la asesoría del Instituto Clodomiro Picado de Costa Rica. El grupo inició labores el 1 de marzo de 1988. Lea también: Equipo de la UdeA busca $60 millones para ir a competencia aeroespacial en EE. UU. Además de ser su fundador, fue su primer coordinador durante 14 años, liderando investigaciones que ampliaron el conocimiento sobre los accidentes ocasionados por serpientes y escorpiones en Colombia.



“La fundación y consolidación del Grupo de Ofidismo y Escorpionismo constituyen uno de los mayores legados científicos del profesor Otero Patiño, cuyo trabajo permitió fortalecer la investigación y la atención de pacientes afectados por accidentes con animales ponzoñosos”, destacaron sus allegados.



En 1995 Otero Patiño fundó la Maestría en Inmunotoxinología de la Universidad de Antioquia, programa en el que se desempeñó como tutor hasta 2005. Posteriormente continuó vinculado como docente de cátedra y asesor de investigación en programas de pregrado y posgrado, así como en el Departamento de Farmacología de la Facultad de Medicina hasta 2010.





A lo largo de su carrera también tuvo una activa participación en organizaciones científicas nacionales e internacionales, de acuerdo a la semblanza hecha. Fue miembro de la Sociedad Colombiana de Pediatría, donde ejerció como secretario durante dos años; integrante de la Sociedad de Pediatría de Antioquia, de la que fue presidente y secretario en distintos periodos; además de miembro de la Sociedad Internacional de Toxinología y de la Sociedad Brasileña de Toxinología.