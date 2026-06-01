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Colombia ganó bronce en la Copa Mundo de Natación Artística que se realizó en España; se preparan para la final en Toronto

El representativo colombiano tuvo una buena presentación en territorio español. Sin embargo, no consiguió muchas medallas.

  • Gustavo Sánchez es uno de los mejores nadadores criollos. FOTO Manuel Saldarriaga
    Gustavo Sánchez es uno de los mejores nadadores criollos. FOTO Manuel Saldarriaga
Brandon Martínez González
Brandon Martínez González

Deportes

hace 1 hora
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La natación artística colombiana ha tenido un buen 2026. No solo porque en febrero se disputó la primera parada de la Copa Mundo de la disciplina en las piscinas de Medellín. También porque, en las cuatro ediciones que se han realizado hasta el momento, los deportistas nacionales se han destacado.

El fin de semana que pasó, en Pontevedra, España, el dueto conformado por el vallecaucano Gustavo Sánchez y la deportistas Emily Miniante dos amigos que compiten juntos desde hace buen tiempo, se quedó con la medalla de bronce en la prueba de dueto libre mixto.

La rutina que presentaron los colombianos recibió una calificación de 232.5392 puntos por parte de los jueces, con lo que aseguraron el tercer cajón en el medallero. A los criollos los superaron los duetos de Gran Bretaña e Italia.

Los británicos Isabelle Thorpe y Ranjuo Tomblin terminaron en la primera casilla. Los jueces les dieron una calificación de 259.5159, mientras que la dupla italiana, conformada por Fulippo Pelati y Lucrezia Ruggiero, recibieron una calificación de 249.4276 y se quedaron con la medalla de plata.

¿Cómo le ha ido a la dupla colombiana?

El dúo Sánchez-Minante se ha destacado en casi todas las paradas de la Copa Mundo de natación artística que se han hecho este año. En Medellín se quedaron con la presea de plata, en medio de los vítores del público que llegó al Complejo Acuático César Villa Zapata de la Unidad Deportiva Atanasio Girardot.

Entre tanto, en la segunda parada, realizada en París, Francia, entre el 27 y el 29 de marzo, se colgaron la presea de bronce. En Xian, China, no brillaron. La gran final de la Copa Mundo será entre el 19 y el 21 de junio en Toronto, Canadá.

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