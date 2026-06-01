¿Podrían responder por omisión quienes acompañaban al joven ahogado en el embalse de Guatapé? Experto explica

La muerte de Alexander Avendaño Varela ha generado gran conmoción en el país y abrió un debate sobre la empatía y el respeto por la vida de los demás. Este joven de 22 años se encontraba en una fiesta junto a un grupo de personas a bordo de un planchón en el embalse de Guatapé, en Antioquia. Sin embargo, aquel domingo 24 de mayo terminó en tragedia luego de que el joven fuera agredido por varias personas dentro de la embarcación, como lo muestra un video que ahora está en poder de las autoridades. En medio de la pelea, Avendaño cayó al agua ante la mirada de sus acompañantes, quienes pedían ayuda porque él no sabía nadar. Pasaron varios minutos y nadie se lanzó al agua ni acudió en su auxilio, como quedó registrado en el material audiovisual....