Una microempresa de jugos naturales de Rionegro fue galardonada con el Famiempresario 2025: aquí la historia

La edición número 35 del Famiempresario Interactuar 2025 celebró el progreso y la resiliencia de la microempresa colombiana, premiando a seis emprendimientos que transforman sus territorios con propósito. Bajo el lema “Creciendo juntos ganamos todos”.
Los ganadores fueron Campo Verde, Asecontry Servicios y Soluciones, Legado Cocina Colombiana, Moto Stylee, Saborini y Zule Coffee, seleccionados entre 18 nominados provenientes de Antioquia y Córdoba.
Según Lina María Montoya, directora ejecutiva de Interactuar, “cuando un empresario progresa, genera un impacto positivo con efecto multiplicador en su entorno. Creemos en esa fuerza transformadora de la microempresa, que no solo mueve la economía, sino que también cuida a las personas y promueve la sostenibilidad”.
Algunas cifras del evento soportan la premisa de la directora: el 50% de las empresas nominadas son lideradas o colideradas por mujeres, el 94% están formalizadas, el 72% son negocios familiares, el 83% implementan buenas prácticas sociales y el 61% aplican estrategias ambientales sostenibles.