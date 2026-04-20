Colombianos viven cada vez más solos: 1 de cada 5 hogares ya es unipersonal

El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) reveló este lunes 20 de abril los resultados de su Encuesta Nacional de Calidad de Vida (ECV) correspondiente al 2025, al destacar que Colombia cerró el 2025 con 53,3 millones de personas distribuidas en 18,9 millones hogares.
Con base en estas cifras, el promedio de colombianos descendió a 2,82 personas por vivienda, el nivel más bajo desde que el Dane lleva registro continuo de este indicador. Esta reducción es continua si se tiene en cuenta que en el año 2019 el indicador general era de 3,10.
La caída es más pronunciada en las ciudades, donde el promedio llegó a 2,77 personas, mientras en los centros poblados y el área rural dispersa se mantiene en 2,96.
Departamentos de la región Caribe y Amazonía como Vaupés y Atlántico registran los hogares más grandes, con 3,70 y 3,47 personas en promedio, respectivamente. En franco contraste, Putumayo reporta la cifra más baja de todo el país con apenas 2,32 personas por hogar, seguido de cerca por el Cauca y Bogotá.