Cepeda sacó el 100% de los votos en 218 mesas en “zonas rojas”, ¿por qué?

Según datos del Consejo Nacional Electoral (CNE), hay 218 mesas en las que Iván Cepeda sacó el 100 % de los votos. La mayoría de estas, 168, están en municipios PDET, que se definen como municipios con alto nivel de pobreza, debilidad institucional y administrativa, alto grado de afectación del conflicto y presencia de cultivos ilícitos. Muchos de estos municipios, incluso otros con alta presencia de grupos armados, son conocidos coloquialmente como “zonas rojas”. Lea también: Benedetti no llegaría a la campaña de Iván Cepeda y otros detalles inéditos de los últimos tres días Pueden influir múltiples factores para que esto ocurra. En esas mesas hubo una abstención alta; solo participó un 19.8 % de votantes. Entre todas había un potencial total...