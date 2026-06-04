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Cepeda sacó el 100% de los votos en 218 mesas en “zonas rojas”, ¿por qué?

Se trata de zonas no solo afectadas por el conflicto armado, sino por debilidad institucional, pobreza y economías ilegales. Hablan expertos.

  • Iván Cepeda le apunta a ganarle a Abelardo de la Espriella en segunda vuelta, aunque los datos no le favorecen. Foto: Colprensa.
    Iván Cepeda le apunta a ganarle a Abelardo de la Espriella en segunda vuelta, aunque los datos no le favorecen. Foto: Colprensa.
El Colombiano
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hace 56 minutos
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Según datos del Consejo Nacional Electoral (CNE), hay 218 mesas en las que Iván Cepeda sacó el 100 % de los votos.

La mayoría de estas, 168, están en municipios PDET, que se definen como municipios con alto nivel de pobreza, debilidad institucional y administrativa, alto grado de afectación del conflicto y presencia de cultivos ilícitos.

Muchos de estos municipios, incluso otros con alta presencia de grupos armados, son conocidos coloquialmente como “zonas rojas”.

Lea también: Benedetti no llegaría a la campaña de Iván Cepeda y otros detalles inéditos de los últimos tres días

Pueden influir múltiples factores para que esto ocurra. En esas mesas hubo una abstención alta; solo participó un 19.8 % de votantes. Entre todas había un potencial total...

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