“El país no está para mármoles incumplidos”: algunas reacciones a la suspensión de firmas por Constituyente

Tras los resultados de la primera vuelta presidencial y en medio de la campaña para la segunda vuelta, donde una de las iniciativas diferenciadoras entre los candidatos es la convocatoria a una Constituyente, el comité promotor ha anunciado la suspensión de la recolección de firmas; sin embargo, hay sectores políticos que piden evidencias mayores sobre el desistimiento de esta idea de forma definitiva.
En horas de la mañana, el comité promotor publicó un comunicado donde mencionaba que había “decidido detener el proceso de recolección de firmas y retirar el proyecto de convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente” y justificó que dicha decisión responde a “una lectura responsable de las condiciones políticas actuales”.
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En ese mismo pronunciamiento, ese grupo de ciudadanos advierte que han decidido sumar “capacidades y esfuerzos a la propuesta impulsada por los defensores de derechos humanos Iván Cepeda y Aída Quilcué para la construcción de un Gran Acuerdo Nacional”.