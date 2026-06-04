“El país no está para mármoles incumplidos”: algunas reacciones a la suspensión de firmas por Constituyente

Tras los resultados de la primera vuelta presidencial y en medio de la campaña para la segunda vuelta, donde una de las iniciativas diferenciadoras entre los candidatos es la convocatoria a una Constituyente, el comité promotor ha anunciado la suspensión de la recolección de firmas; sin embargo, hay sectores políticos que piden evidencias mayores sobre el desistimiento de esta idea de forma definitiva. En horas de la mañana, el comité promotor publicó un comunicado donde mencionaba que había “decidido detener el proceso de recolección de firmas y retirar el proyecto de convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente” y justificó que dicha decisión responde a “una lectura responsable de las condiciones políticas actuales”. Lea también: Ahora la campaña de Cepeda dice que “no está impulsando una Constituyente”, ¿servirá esa nueva estrategia? En ese mismo pronunciamiento, ese grupo de ciudadanos advierte que han decidido sumar “capacidades y esfuerzos a la propuesta impulsada por los defensores de derechos humanos Iván Cepeda y Aída Quilcué para la construcción de un Gran Acuerdo Nacional”.

Ante las palabras mencionadas, opositores y dirigentes locales han manifestado su incertidumbre sobre si se trata solo de una detención mientras pasa la segunda vuelta o si desde el Gobierno Nacional se está desistiendo definitivamente de esa idea. Amplíe la noticia: El “acuerdo nacional” de Cepeda le daría facultades al presidente al estilo Hugo Chávez

¿Le creen a la suspensión de una Constituyente?

Para opositores de la administración Petro, aún hay varias inquietudes respecto a lo anunciado por el comité promotor. Estas dudas aumentan particularmente por la promesa que hizo el presidente en campaña cuando, en un acto simbólico, prometió sobre mármol no convocar una Constituyente.

Justamente, quien reaccionó recordando este hecho fue el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez. “Escribió en mármol que no convocaría a una Asamblea Nacional Constituyente y fue lo primero que hizo, o por lo menos lo intentó”, destacó el mandatario local, agregando que es una medida de desespero del presidente y que en algún momento “lo volverá a hacer”.

La representante Jennifer Pedraza también le recordó aquel acto realizado en campaña y pidió un hecho como muestra de que se renuncia de esta idea. “Desistir de una constituyente no es hacer una rueda de prensa y ya. El país no está para mármoles incumplidos”, escribió en su cuenta de X.

“Son hechos: retirar el Texto del Congreso que fue radicado por Petro el 1 de Mayo y renunciar al comité promotor que recolecta firmas”, subrayó la senadora electa.

En un tono similar se pronunció la representante Catherine Juvinao, quien le quitó relevancia al anunció de los promotores y pidió que salgan Gustavo Petro e Iván Cepeda “confirmando esta información con anuncio oficial en rueda de prensa y alocución nacional”.

Algo que generó más dudas sobre su retiro definitivo fueron las palabras del presidente Gustavo Petro en X, quien mencionó que apoya la determinación del comité ciudadano pero también escribió que “si el país llega al acuerdo nacional que propuse alrededor de las reformas sociales que necesita el pueblo, construiremos con seguridad paz y progreso para todos y todas”. Uno de los que aún no tiene claridad sobre la posición del mandatario es Sergio Fajardo. “No señaló si la idea quedaba descartada o si sólo suspendía por un tiempo la recolección de firmas”, describió el excandidato, agregando que “las declaraciones del presidente Petro sobre la Asamblea Nacional Constituyente no son claras”.

Ante este escenario, esa suspensión ha sido considerada como una “trampa”. Uno de los que lo ha dejado claro es el exministro Mauricio Cárdenas. “Petro entendió que con la Asamblea Nacional Constituyente pierde las elecciones. Pero si ganan la reviven. No nos crean bobos”, aludió.

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, le recordó al presidente algunas promesas incumplidas. “Petro, en su campaña, prometió acabar con el ELN en 3 meses. Y miren en las que estamos con la paz total. Criminales tratados como angelitos”, respondió el mandatario departamental. “Aquí no hay lugar a titubeos: que los colombianos no caigan en esta trampa”, concluyó. Siga leyendo: Petro se baja de la Constituyente para sumarle votos a Cepeda, ¿le servirá?

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