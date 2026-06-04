Medellín y el Área Metropolitana firmaron acuerdo sobre 6 puntos clave para la revisión del POT

El Distrito de Medellín logró un acuerdo clave dentro de la actualización del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) para los próximos 12 años. Tras un proceso de diálogo técnico, la administración distrital y el Área Metropolitana del Valle de Aburrá finalizaron con éxito la concertación de las determinantes ambientales y metropolitanas que guiarán la renovación del POT.

Este logro, formalizado mediante un acta oficial firmada el pasado 2 de junio de 2026, representa un avance decisivo en la revisión de mediano plazo del Plan de Ordenamiento.

El acuerdo permite armonizar la visión de crecimiento urbano con la protección del entorno natural en el corazón del Valle de Aburrá, según informaron ambas entidades.

La consolidación de estos acuerdos fue el resultado de nueve intensas sesiones de trabajo técnico.

Durante estas jornadas, equipos especializados de ambas entidades realizaron análisis cartográficos detallados y revisaron estudios especializados para unificar criterios sobre el futuro del territorio.

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Según Luz Ángela González Gómez, directora del Departamento de Planeación de Medellín, el objetivo primordial es avanzar hacia un modelo de ciudad que logre un equilibrio real entre el desarrollo económico, la protección del medio ambiente y la mejora constante en la calidad de vida de sus habitantes.