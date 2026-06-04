24 viviendas inundadas en Andes y 28 veredas afectadas en Turbo: el saldo tras desbordamientos de ríos y quebradas

Durante la tarde del pasado miércoles 3 de junio en el corregimiento Santa Inés del municipio de Andes, Suroeste antioqueño, se registró una avenida torrencial de una quebrada que produjo la evacuación inmediata de todos los habitantes de ese sector.
Producto de la emergencia y tras las inspecciones realizadas por la alcaldía y el Dagran, se confirmó que 24 viviendas resultaron afectadas -21 de manera más crítica y dos sufrieron colapso total-, un puente quedó destruido y otro se vio comprometido.
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Además, los alcantarillados se obstruyeron, dos muros de contención quedaron en ruinas y hubo múltiples daños en las vías del corregimiento.
Gracias a la rápida reacción de la comunidad, ninguna persona resultó herida. El Consejo Municipal de Gestión de Riesgo adelanta labores de remoción de escombros y verifica las condiciones actuales de la quebrada, con el objetivo de evitar otro acontecimiento similar.