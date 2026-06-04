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Es oficial, Colombia tiene un nuevo día festivo: Gobierno sancionó ley para celebrar a la Virgen de Chiquinquirá

La nueva fecha se incorporará al calendario nacional y otorgará descanso remunerado a trabajadores de los sectores público y privado.

  • La medida hace parte de los homenajes a Chiquinquirá por hechos históricos y religiosos. FOTO: GETTY.
    La medida hace parte de los homenajes a Chiquinquirá por hechos históricos y religiosos. FOTO: GETTY.
María Camila Salas Valencia
María Camila Salas Valencia
hace 2 horas
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El Gobierno nacional sancionó la Ley 2578 de 2026, mediante la cual se declara el 9 de julio como el Día de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá, patrona de Colombia. La norma, promulgada el 1 de junio de 2026, establece que la conmemoración tendrá carácter nacional y será de obligatorio cumplimiento en todo el territorio colombiano, otorgando descanso remunerado a los trabajadores del sector público y privado.

La medida entrará en vigor desde este año y se enmarca en los homenajes al municipio de Chiquinquirá, en Boyacá, por los 440 años de la renovación de la imagen de la Virgen ocurrida en 1586.

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¿Cuándo será el nuevo festivo en Colombia?

Con la entrada en vigor de esta disposición, Colombia suma un nuevo día festivo a su calendario. Aunque la conmemoración religiosa se mantendrá cada 9 de julio, en 2026 el descanso remunerado se trasladará al lunes 13 de julio, de acuerdo con las reglas vigentes para el traslado de algunos festivos. La ley comenzó a regir desde su promulgación presidencial, según lo establece su artículo 7.

¿Quiénes tendrán derecho al descanso remunerado?

La disposición quedó establecida en el artículo 6 de la ley, que señala: “Declárase el Día de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá, que se conmemora el 9 de julio de cada año, como día festivo de carácter nacional, de obligatorio cumplimiento en todo el territorio de la República de Colombia”.

El mismo artículo indica que “todos los trabajadores, tanto del sector público como del sector privado, tienen derecho al descanso remunerado por la celebración de carácter religioso” y que se aplicarán las disposiciones de la Ley 51 de 1983 para definir la fecha de disfrute del descanso.

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Preguntas y respuestas

¿Cuál es el nuevo festivo aprobado en Colombia?
El Día de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá, que se conmemorará cada 9 de julio.
¿Desde cuándo aplica el nuevo festivo?
La ley fue sancionada en 2026 y comenzó a regir tras su promulgación presidencial.
¿El festivo siempre será el 9 de julio?
La celebración religiosa se mantiene ese día, pero el descanso podrá trasladarse según las reglas aplicables a algunos festivos nacionales.

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