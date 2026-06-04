Es oficial, Colombia tiene un nuevo día festivo: Gobierno sancionó ley para celebrar a la Virgen de Chiquinquirá

El Gobierno nacional sancionó la Ley 2578 de 2026, mediante la cual se declara el 9 de julio como el Día de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá, patrona de Colombia. La norma, promulgada el 1 de junio de 2026, establece que la conmemoración tendrá carácter nacional y será de obligatorio cumplimiento en todo el territorio colombiano, otorgando descanso remunerado a los trabajadores del sector público y privado.

La medida entrará en vigor desde este año y se enmarca en los homenajes al municipio de Chiquinquirá, en Boyacá, por los 440 años de la renovación de la imagen de la Virgen ocurrida en 1586.

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