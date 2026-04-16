Empresas de vigilancia sin tecnología están condenadas a desaparecer, ¿cuáles ya se han adaptado?

El negocio de la seguridad ya migró de tecnologías básicas como radios, alarmas y cámaras de vigilancia hacia herramientas que integran inteligencia artificial. La presente era exige anticiparse, no solo reaccionar; de ahí que en el gremio se repita un mismo mantra: modernizar para ganar y no desaparecer.
En ese campo, una compañía como Proseguir ya tiene experiencia. Recientemente, esta sociedad de origen español cumplió 50 años y tiene presencia en 36 países. Uno de ellos, Colombia, en donde hace parte de las 10 empresas más grandes del sector por el tamaño de sus ingresos. En ese medio siglo de operaciones, fue robusteciendo el portafolio hasta formar una cartera de servicios diversa en seguridad física y digital.