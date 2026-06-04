Yahir Acuña: quién es el alcalde de Sincelejo que pidió un mes de permiso para asistir al Mundial 2026

El permiso que recibió el alcalde de Sincelejo, Yahir Acuña, para ausentarse del país durante casi un mes y asistir al Mundial de Fútbol de 2026 volvió a poner sobre la mesa una pregunta que en Sucre se ha repetido durante años: ¿quién es realmente uno de los políticos más poderosos y controvertidos de la región Caribe?
El Concejo de Sincelejo aprobó la solicitud presentada por el mandatario para ausentarse entre el 2 de junio y el 1 de julio. Según explicó Acuña, el viaje responde a una invitación de la Liga de Fútbol de Sucre para participar en una “misión internacional de observación, aprendizaje e intercambio de experiencias” sobre la organización de eventos deportivos de talla mundial en el marco de la Copa Mundial de la FIFA.