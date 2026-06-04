DIM solo anotó un gol más de los que recibió en el primer semestre de 2026: así fue el rendimiento final de El Poderoso

Dos técnicos. Una diferencia de gol total de +1 sumando todos los goles que marcó y los que recibió en los tres torneos que disputó. 33 partidos: 13 victorias, 10 empates, 10 derrotas, la eliminación tempranera en el Apertura, la frustración de quedarse por fuera de los octavos de Libertadores faltando dos minutos para el final del juego que los clasificaba después de 21 años y el “fresquito” de ir a esa instancia en la copa local. En el párrafo anterior se resume el primer semestre del 2026 para Independiente Medellín. El cuadro rojo, que en 2025 fue considerado por muchos el mejor equipo del fútbol colombiano, no tuvo un buen inicio de temporada este año.

Al Poderoso, que en total anotó 42 goles, mientras que recibió 41, no le fue bien empezando la Liga y, aunque al final tuvo posibilidades de ingresar a los playoffs que definieron los finalistas, se quedó por fuera después de perder, siendo local, contra Águilas Doradas en el Atanasio en la última jornada del Todos Contra Todos.

El DIM, que cambió de técnico en la segunda quincena de abril, cuando despidieron a Alejandro Restrepo y le encargaron el equipo a Sebastián Botero, terminó en el puesto 11 de la tabla de posiciones con siete victorias, cinco empates y siete derrotas. Solo sumó 26 unidades. Hicieron la misma cantidad de goles y encajaron 24.

¿DIM logró una buena presentación internacional?

De los 94 minutos que duró el partido entre el DIM y Estudiantes de La Plata en Argentina, el cuadro rojo estuvo clasificado a los octavos de final de la Copa Libertadores durante 93. Sin embargo, el gol que les marcó Mikel Amondarain al 90+3 dejó al cuadro antioqueño tercero del Grupo A del torneo, con 7 puntos. Medellín estuvo cerca de romper dos décadas sin superar la fase de grupos de la Libertadores. Desde 2005 no lo logra. Sin embargo, con el resultado que sacó en La Plata cayó a los playoffs para disputar los octavos de final de la Copa Sudamericana, torneo en el que llegó a cuartos de final en 2024. Tendrá que enfrentarse en esa ronda al Vasco da Gama de Brasil.

La “Gloria Eterna” para los rojos fue una odisea. Empezaron desde las rondas previas, cuando enfrentaron a Liverpool y Juventud de Uruguay. Ambas series las superaron. En el grupo, sacaron un empate contra Estudiantes, y vencieron dos veces a Cusco. Contra Flamengo, el gran favorito de la zona, pedieron en el Maracaná y no jugaron, por penosos hechos de violencia, en el Atanasio.

En total marcaron 11 goles (5 en fases previas y 6 en grupos), mientras que recibieron 14 (3 en previa y 11 en los grupos). No obstante, para el segundo semestre del año, ya con el mundialista Amaranto Perea como entrenador, continuarán teniendo competencia internacional, uno de los pilares de los directivos en el proyecto deportivo para este año.

¿El consuelo fue en el plano local?

Al final del semestre, el DIM tuvo un calendario apretado. Los rojos fueron uno de los equipos colombianos que más partidos jugaron en la primera parte del 2026. No solo por la Liga. También por la Libertadores y la Copa BetPlay. En ese torneo, del que son vigentes subcampeones, Medellín terminó líder del Grupo C con 8 puntos. Los rojos jugaron cuatro partidos. Ganaron dos y empataron los restantes. Hicieron 5 goles. Recibieron 3. En la Fase 1A, donde se midieron los clubes de primera y segunda división que quedaron fuera de los 8, se destacaron. Ahora esperan rival en octavos de final. Saldrá de los ganadores de los juegos de la Fase 1B, donde se medirán los semifinalistas de la Liga y el Torneo en el Apertura.