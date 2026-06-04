DIM solo anotó un gol más de los que recibió en el primer semestre de 2026: así fue el rendimiento final de El Poderoso

Dos técnicos. Una diferencia de gol total de +1 sumando todos los goles que marcó y los que recibió en los tres torneos que disputó. 33 partidos: 13 victorias, 10 empates, 10 derrotas, la eliminación tempranera en el Apertura, la frustración de quedarse por fuera de los octavos de Libertadores faltando dos minutos para el final del juego que los clasificaba después de 21 años y el “fresquito” de ir a esa instancia en la copa local.
En el párrafo anterior se resume el primer semestre del 2026 para Independiente Medellín. El cuadro rojo, que en 2025 fue considerado por muchos el mejor equipo del fútbol colombiano, no tuvo un buen inicio de temporada este año.