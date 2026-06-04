Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

Ante Procuraduría, Contraloría y partidos políticos, registrador demostró que softwares y censo electoral no fueron modificados

La autoridad electoral exhibió diversas pruebas para demostrar que no se presentó ninguna alteración que comprometiera los resultados de la primera vuelta presidencial.

  • La Registraduría Nacional reveló que no hubo alteración en los softwares y el censo electoral para las elecciones presidenciales del 31 de mayo de 2026. FOTO: Registraduría
    La Registraduría Nacional reveló que no hubo alteración en los softwares y el censo electoral para las elecciones presidenciales del 31 de mayo de 2026. FOTO: Registraduría
Sandra Segovia Marín
Sandra Segovia Marín

Digital - Alcance

hace 3 horas
bookmark

Con pruebas en mano y ante la Procuraduría, la Contraloría, los partidos políticos y las misiones de observación electoral, la Registraduría Nacional del Estado Civil demostró que en ningún momento se alteraron los softwares ni el censo electoral el pasado 26 de mayo.

Durante la reunión adelantada en la sede principal de la entidad, se expuso la trazabilidad del archivo base de la DIVIPOLE (División Política Electoral), el cual contiene la información de las mesas de votación habilitadas en cada puesto dispuesto en Colombia y en el exterior.

También verificaron el código hash del archivo —un mecanismo técnico que permite comprobar que la información no ha sido alterada— y lo hicieron en tres momentos:

1. El archivo compartido con los auditores de los partidos políticos el 26 de mayo.

2. La verificación realizada en el Centro de Recepción Telefónica (CRT) el 31 de mayo.

3. El archivo descargado el 4 de junio.

Sobre este punto, la Registraduría presentó el seguimiento realizado a los softwares durante las diferentes etapas del proceso de auditoría, lo que permitió comprobar que el código hash coincidió plenamente en las tres verificaciones efectuadas.

Las revisiones correspondieron a:

1. La disposición y verificación de la versión final de los softwares auditados, realizadas el 11 y el 25 de mayo.

2. El registro y la custodia (congelamiento) de los softwares, efectuados el 28 de mayo.

3. El registro de los softwares y la verificación de la versión congelada, llevados a cabo el 30 y el 31 de mayo.

El código hash del archivo de la DIVIPOLE coinciden

Una de las imágenes reveladas por la Registraduría se convirtió en una prueba clave para demostrar que el código hash del archivo de la DIVIPOLE se mantuvo inalterado antes, durante y después de la jornada electoral del 31 de mayo.

La coincidencia de este registro técnico certifica que el archivo no sufrió modificaciones y respalda la integridad y transparencia del proceso democrático.

Código hash: a9cd520c962ffd357637ade618f20d21c41b7325776e2310d67f84e67907e17d

InfogrÃ¡fico
Ante Procuraduría, Contraloría y partidos políticos, <b>registrador demostró que softwares y censo electoral no fueron modificados</b>

La información entregada por la Registraduría surge en respuesta a la teoría planteada por el presidente Gustavo Petro sobre un posible fraude electoral tras la victoria del candidato Abelardo De la Espriella en la primera vuelta presidencial.

EL COLOMBIANO reveló que el jefe de Estado sustentó sus acusaciones contra la autoridad electoral en documentos alterados, los cuales fueron analizados por el periodista Daniel Coronell.

Al corroborar la metadata de ese documento con el original de la Registraduría, se comprobó que el archivo de la entidad no presentaba ninguna modificación, pero la copia mostrada por el presidente sí registraba cambios.

Siga leyendo: Benedetti no llegaría a la campaña de Iván Cepeda y otros detalles inéditos de los últimos tres días

Responsive Image Banner responsive

Temas recomendados

Partidos políticos
Entidades
Gobierno Nacional
Pruebas
presidente
Fotos
Elecciones 2026
gobierno
Fraude
virales
Acusación
Elecciones
votos
Colombia
Gustavo Petro
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Las más leídas

Te recomendamos