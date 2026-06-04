Ante Procuraduría, Contraloría y partidos políticos, registrador demostró que softwares y censo electoral no fueron modificados

Con pruebas en mano y ante la Procuraduría, la Contraloría, los partidos políticos y las misiones de observación electoral, la Registraduría Nacional del Estado Civil demostró que en ningún momento se alteraron los softwares ni el censo electoral el pasado 26 de mayo. Durante la reunión adelantada en la sede principal de la entidad, se expuso la trazabilidad del archivo base de la DIVIPOLE (División Política Electoral), el cual contiene la información de las mesas de votación habilitadas en cada puesto dispuesto en Colombia y en el exterior.

También verificaron el código hash del archivo —un mecanismo técnico que permite comprobar que la información no ha sido alterada— y lo hicieron en tres momentos: 1. El archivo compartido con los auditores de los partidos políticos el 26 de mayo. 2. La verificación realizada en el Centro de Recepción Telefónica (CRT) el 31 de mayo. 3. El archivo descargado el 4 de junio.

Sobre este punto, la Registraduría presentó el seguimiento realizado a los softwares durante las diferentes etapas del proceso de auditoría, lo que permitió comprobar que el código hash coincidió plenamente en las tres verificaciones efectuadas. Las revisiones correspondieron a: 1. La disposición y verificación de la versión final de los softwares auditados, realizadas el 11 y el 25 de mayo. 2. El registro y la custodia (congelamiento) de los softwares, efectuados el 28 de mayo. 3. El registro de los softwares y la verificación de la versión congelada, llevados a cabo el 30 y el 31 de mayo.

El código hash del archivo de la DIVIPOLE coinciden

Una de las imágenes reveladas por la Registraduría se convirtió en una prueba clave para demostrar que el código hash del archivo de la DIVIPOLE se mantuvo inalterado antes, durante y después de la jornada electoral del 31 de mayo. La coincidencia de este registro técnico certifica que el archivo no sufrió modificaciones y respalda la integridad y transparencia del proceso democrático. Código hash: a9cd520c962ffd357637ade618f20d21c41b7325776e2310d67f84e67907e17d

La información entregada por la Registraduría surge en respuesta a la teoría planteada por el presidente Gustavo Petro sobre un posible fraude electoral tras la victoria del candidato Abelardo De la Espriella en la primera vuelta presidencial. EL COLOMBIANO reveló que el jefe de Estado sustentó sus acusaciones contra la autoridad electoral en documentos alterados, los cuales fueron analizados por el periodista Daniel Coronell.