Medellín activa plan de contingencia ante temporada de menos lluvias y posible llegada de El Niño

Aunque las lluvias continúan en la ciudad, Medellín se prepara desde ya para un periodo más seco de lo habitual. Según los pronósticos del Sistema de Alerta Temprana de Medellín y el Valle de Aburrá (Siata), entre junio y agosto las precipitaciones podrían disminuir entre un 35 % y un 50 % frente a los registros históricos, mientras que las temperaturas aumentarían entre uno y dos grados centígrados. Ante este panorama, la Alcaldía de Medellín activó una alerta naranja y consolidó un plan de respuesta para prevenir emergencias asociadas a la sequía, especialmente incendios forestales, afectaciones en el abastecimiento de agua, riesgos para la salud pública por la proliferación de mosquitos transmisores de enfermedades o por golpes de calor y posibles impactos sobre la seguridad energética. “Las lluvias no se eliminan completamente, simplemente disminuyen. Pero el riesgo no baja. Por eso activamos la alerta naranja para prepararnos ante esta temporada de menos lluvias y la posible influencia del fenómeno de El Niño”, explicó el director del Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres (Dagrd), Carlos Quintero. También le puede interesar: Con Inteligencia Artificial, Medellín busca anticiparse a los desastres naturales La ciudad llega a este nuevo periodo climático después de un semestre marcado por las emergencias de las lluvias torrenciales y los aguaceros que afectaron la infraestructura del área metropolitana y provocaron constantes emergencias. En lo corrido de 2026 se han atendido más de 3.000 incidentes, entre ellos 84 deslizamientos, 500 emergencias relacionadas con árboles, 75 inundaciones y 45 incendios forestales.

El Niño se consolidaría en julio

El coordinador general del Siata, Daniel Ruiz, explicó que actualmente el océano Pacífico se encuentra en condiciones neutras, pero los modelos climáticos indican que hacia finales de julio comenzaría la transición hacia el fenómeno de El Niño. “Esperamos que el calentamiento del Pacífico persista durante el resto de 2026 y se extienda hasta los primeros meses de 2027. El mayor impacto podría presentarse entre noviembre y enero”, señaló. Sin embargo, aclaró que todavía existe incertidumbre sobre la intensidad que alcanzará el fenómeno. Los modelos climáticos muestran probabilidades similares de que se trate de un evento moderado, fuerte o incluso muy fuerte.

Bosques bajo vigilancia

Como parte del plan de contingencia, Medellín tendrá disponibles nueve estaciones de bomberos, guardabosques y más de 3.000 personas pertenecientes a organismos de respuesta para atender emergencias. La secretaria de Medio Ambiente, Marcela Ruiz, indicó que uno de los principales focos de atención serán las 3.200 hectáreas de bosques protegidos que posee el Distrito, además de los siete cerros tutelares de la ciudad. “Cualquier elemento que genere fuego representa un riesgo para nuestros ecosistemas. Vamos a coincidir con vacaciones de mitad de año y con eventos masivos como la Feria de las Flores, por lo que necesitamos reforzar las medidas preventivas”, señaló la funcionaria.

De acuerdo con el director del Dagrd, el 99,8 % de los incendios forestales registrados en Medellín tienen origen en actividades humanas, ya sea por descuido o de manera intencional. Sumado a eso, la administración advirtió que las altas temperaturas y la reducción de lluvias pueden favorecer la proliferación de enfermedades transmitidas por mosquitos, como dengue y chikunguña.

Riesgo para acueductos rurales

Las autoridades ambientales alertaron además sobre posibles reducciones en los caudales de quebradas que abastecen acueductos veredales y corregimentales. Aunque los bosques conservados ayudan a mantener la oferta hídrica durante los periodos secos, una prolongación de la temporada podría afectar el suministro en varias comunidades rurales. El Área Metropolitana anunció que intensificará el seguimiento a concesiones de agua, vertimientos y calidad de las fuentes hídricas, mientras que la Secretaría de Medio Ambiente reforzará jornadas de limpieza en quebradas ante la acumulación de residuos sólidos. “La disminución del caudal deja al descubierto un problema que normalmente no vemos: muchas quebradas siguen siendo utilizadas como botaderos de basura. Eso aumenta los riesgos de inundaciones y de proliferación de vectores”, advirtió Ruiz.

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