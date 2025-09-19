Esta es la empresa paisa de fajas que ya factura $12.000 millones; se expande a EE. UU., Chile y Costa Rica

Colombia se consolidó como una potencia en el mercado global de fajas y ropa de control. Según datos de ProColombia, el país es el primer exportador de América Latina y el segundo a nivel mundial en este segmento.
Solo en 2024, las exportaciones superaron las 1.300 toneladas y generaron más de US$54 millones, lo que representó el 12% de las exportaciones de productos de vestir.
El éxito radica en la fortaleza de la industria textil nacional y en el reconocimiento internacional del país como centro de cirugías estéticas, un nicho clave para este tipo de prendas.
