¡Mucho cuidado! En Antioquia y Chocó están vendiendo leche en polvo falsificada

El Invima emitió una alerta sanitaria para advertir sobre la comercialización ilegal de leche en polvo entera falsificada. Se trata de un producto que estaría siendo vendido con el logo de la empresa de lácteos Proleche, en presentación de 380 gramos, cuyo consumo podría afectar la salud de los consumidores. Lea: Tenga cuidado: Invima ordenó retirar del mercado este popular producto para alisar el cabello Como detalló el Instituto en la alerta publicada este viernes, se trata de leche en polvo entera adicionada con vitaminas A y D, correspondiente a los lotes CE09GE18, con fecha de vencimiento 11 de junio de 2026, y CE096E18, con vencimiento 30 de mayo de 2026. La denuncia por la falsificación fue notificada a la entidad por Proleche, la marca que supuestamente figura como fabricante del producto, y que aseguró públicamente que no produjo la leche en polvo fraudulenta que actualmente estaría circulando en Antioquia y Chocó.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="es" dir="ltr">🚨 ¡Alerta sanitaria Invima! 🚨<br><br>Se ha confirmado la comercialización de Leche en Polvo Proleche (380g) FALSIFICADA. Estos productos representan un riesgo para su salud, ya que se desconoce su contenido y trazabilidad. <a href="https://t.co/gSzfcNb5Oc">pic.twitter.com/gSzfcNb5Oc</a></p>— Invima (@invimacolombia) <a href="https://twitter.com/invimacolombia/status/2004669693538562520?ref_src=twsrc%5Etfw">December 26, 2025</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Luego de la denuncia, el Invima realizó un análisis técnico de los productos y encontró que no cumplen con la normativa sanitaria vigente. Entre los hallazgos se identificaron diferencias en la diagramación del empaque; inconsistencias en el lote y la fecha de vencimiento frente al producto original; el uso de la expresión “adicionada” en lugar de “fortificada”, y la utilización del registro sanitario RSIAA02M09591, el cual se encuentra vencido.

Este es el comunicado que compartió Proleche sobre la falsificación de sus productos.