x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Petro anuncia nuevo remezón en la cúpula militar: estos son los nuevos comandantes de las Fuerzas Militares

Son ocho los nuevos nombres que llegarán a las Fuerzas Militares, según lo anunciado por el Presidente, quien justificó el relevo como una medida para priorizar la seguridad durante las elecciones de 2026.

  • El Ejército y las Fuerzas Militares tienen un nuevo comandante. FOTO: Colprensa
    El Ejército y las Fuerzas Militares tienen un nuevo comandante. FOTO: Colprensa
El Colombiano
El Colombiano
27 de diciembre de 2025
bookmark

Por medio de una publicación en X, el presidente, Gustavo Petro, dio a conocer su decisión de cambiar la cúpula militar del país. “Frente a los desafíos del 2026, donde la prioridad será la seguridad y la democracia, he decidido realizar unos cambios en la cúpula militar”, anunció.

Lea: Así Petro ha “premiado” al ELN este año: “es una empresa criminal próspera”

Dentro de los uniformados que estarán al frente de las Fuerzas Militares sobresale el general Hugo Alejandro López, quien hasta hoy fue el jefe de Estado Mayor de Operaciones de las Fuerzas Militares y que en 2022 hizo parte del equipo negociador del gobierno en la mesa de diálogo con el ELN.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="es" dir="ltr">Frente a los desafíos del 2026, donde la prioridad será la seguridad y la democracia, he decidido realizar unos cambios en la cúpula militar. Así quedarán los Comandantes y Segundos Comandantes de las Fuerzas Militares de Colombia.<br><br>COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES <br>General<br>HUGO...</p>— Gustavo Petro (@petrogustavo) <a href="https://twitter.com/petrogustavo/status/2005051742392647885?ref_src=twsrc%5Etfw">December 27, 2025</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

El puesto de López ahora será ocupado por el vicealmirante Harry Ernesto Reyna, quien fue segundo comandante de la Armada Nacional y jefe de Estado Mayor Naval.

Por otra parte, el nuevo comandante del Ejército Nacional es el mayor general Royer Gómez Herrera y el segundo comandante, el mayor general Jaime Alonso Galindo. La Armada Nacional estará a cargo del almirante Juan Ricardo Rozo, mientras que el vicealmirante Orlando Enrique Grisales será el segundo comandante y el Jefe de Estado Mayor Naval.

La Fuerza Aeroespacial Colombiana será dirigida por el mayor general Carlos Fernando Silva y su segundo será el mayor general Alfonso Lozano.

Además de anunciar los nuevos nombres de la cúpula, Petro agradeció a los salientes comandantes e hizo una rendición de cuentas de los logros alcanzados por estos en los últimos meses.

“Los comandantes salientes estuvieron al frente de grandes operaciones de las Fuerzas Militares, donde destaco la recuperación del corregimiento de El Plateado, Argelia, Cauca”, aseguró el Presidente, luego de que esta semana se hiciera nuevamente noticia la crisis humanitaria en el Catatumbo, donde más de 250 familias han sido desplazadas a causa de los enfrentamientos entre el ELN y las disidencias de las Farc.

Esta no es la primera vez en el transcurso de este gobierno que Petro hace una “purga” dentro de las Fuerzas Militares. En 2022 sacó a 40 almirantes y generales de las Fuerzas Armadas y de la Policía con el fin de sentar las bases de su política de seguridad humana, y en mayo de 2024 reconfiguró toda la cúpula por la situación de seguridad en el Cauca.

Temas recomendados

Fuerza pública
Ejército nacional
Gobierno Nacional
fuerzas armadas
Fuerzas Militares
Gustavo Petro
Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida