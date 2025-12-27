¿Jhon Durán es el ejemplo perfecto de “la magia y el caos” que caracteriza al futbolista colombiano?

En casi todos los futbolistas colombianos existe una dualidad: tienen, en igual proporción, la capacidad de hacer genialidades o “meter la pata” en cualquier momento. Parece que, todo el tiempo, vivieran sin contexto, desconectados de la realidad, en un mundo paralelo.
El joven delantero antioqueño Jhon Jáder Durán es un ejemplo claro. Tiene un talento descomunal para anotar goles. Dentro del área es feroz: se mueve con velocidad, tiene fuerza, cabecea bien y posee un remate de zurda potente que lo lleva a marcar goles de alta factura tanto en zona de definición como de media distancia.
Sin embargo, tiene un harakiri: su carácter fuerte. A inicios de diciembre, en un partido entre Fenerbahçe, su equipo, y Ferencváros, válido por la Europa League, fue expulsado por enfrascarse en una pelea sin sentido con un rival. Se lo reprocharon los compañeros. Él se mostró impávido. Pocos días después anotó un par de goles. Mostró destellos del nivel que tuvo en el Aston Villa inglés durante 2024, cuando, antes de irse para el Al-Nassr de Arabia Saudita por un contrato multimillonario, era considerado uno de los delanteros jóvenes con mejor proyección en Europa.