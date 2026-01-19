Exclusivo: así fue la tensa reunión entre gobernadores de la “rebelión” y el MinHacienda

El Ministerio de Hacienda, encabezado por Germán Ávila, sostuvo en la mañana de este lunes una nueva reunión con gobernadores del país para analizar los efectos de la emergencia económica y responder a las preocupaciones planteadas por las regiones, en medio del creciente desacuerdo de varios mandatarios departamentales con las medidas adoptadas por el Gobierno Nacional.
Al encuentro asistieron 17 gobernadores, entre ellos los de Antioquia, Atlántico, Boyacá, Caldas, Caquetá, Chocó, Guainía, Meta, La Guajira, Nariño, Putumayo, Risaralda, Santander, Tolima, Valle del Cauca, Vaupés y Vichada. La reunión se dio como respuesta a la postura crítica que han asumido al menos 20 de los 32 mandatarios departamentales frente al decreto de emergencia económica impulsado por el presidente Gustavo Petro.
Las mayores inquietudes de los gobernadores se han concentrado en el impacto fiscal que podrían tener los cambios tributarios sobre productos como licores y cigarrillos, que representan una fuente clave de ingresos para los departamentos. Gobernadores como el de Antioquia, Andrés Julián Rendón, y las mandatarias del Valle del Cauca y Tolima, han sido algunos de los más críticos frente a estas medidas, llegando incluso a plantear la eliminación del impoconsumo.