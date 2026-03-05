x

Autoridades siguen tras alias Cumballo, por quien ofrecen hasta $50 millones de recompensa en Antioquia

Este sujeto es buscado por desaparición forzada y secuestro con fines extorsivos.

    En la imagen, alias Cumballo, buscado por desaparición forzada y secuestro con fines extorsivos. FOTO Gobernación de Antioquia.
El Colombiano
hace 1 hora
Hace más de un mes, la Gobernación de Antioquia anunció una recompensa de hasta $50 millones por información que permitiera la captura de Jaime Viley Sánchez Restrepo, conocido con el alias de “Cambullo”, quien es buscado en el departamento por los delitos de desaparición forzada y secuestro con fines extorsivos. A pesar de los esfuerzos que se han hecho para dar con su ubicación, este sujeto continúa prófugo.

De acuerdo con información recopilada por el Q’HUBO, el delincuente ya había sido capturado por la Policía el 3 de agosto de 2025 en el corregimiento Alfonso López de Ciudad Bolívar, municipio al Suroeste de Antioquia. La detención habría obedecido a una orden judicial que tenía en su contra por hechos relacionados con esos delitos. Sin embargo, en la segunda instancia del proceso judicial fue dejado en libertad.

Al parecer, alias Cambullo estaría vinculado en el secuestro y la desaparición del porcicultor José Luis Marín Osorio, registrada el 9 de junio de 2023 en Santo Domingo, Nordeste antioqueño. Por su liberación habrían exigido a sus familiares una cuantiosa suma de $5.000 millones. Después de casi tres años, no se tiene ninguna pista sobre su paradero.

Otro de los hechos por los que se le señala como presunto responsable es el secuestro de Juan Gonzalo Vélez Puerta, un reconocido empresario del Suroeste, quien fue raptado en el municipio de Concordia en abril del año pasado, pero, de acuerdo con el gobernador de Antioquia Andrés Julián Rendón, fue liberado en Salgar una hora después.

Si tiene información que permita la ubicación y captura de este hombre, puede suministrarla a través de las líneas 165 y 3178965480. Es válido aclarar que su identidad será protegida.

