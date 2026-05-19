La estrategia de Suiza y Camacol transforma el futuro de la construcción en Colombia

La cooperación durante más de cinco años entre la Embajada de Suiza y la Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol) para el futuro de la construcción en el país consolidó transformaciones normativas y tecnológicas para el sector. Le puede interesar: “Petro dejó de ‘capa caída’ al sector vivienda; el próximo gobierno debe recuperar Mi Casa Ya”: presidente de Camacol En el marco del Congreso Camacol Verde celebrado recientemente en el hotel Intercontinental de la ciudad de Medellín, el embajador de Suiza en Colombia, Eric Mayoraz, recibió la distinción ‘Líder y Promotor Camacol Verde 2026’ por articular esta estrategia de sostenibilidad para el país. “Estoy muy complacido y muy honrado de este reconocimiento, pero eso fue un trabajo de equipo....