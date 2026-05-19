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La estrategia de Suiza y Camacol transforma el futuro de la construcción en Colombia

Suiza y Camacol consolidaron la competitividad sostenible en Colombia con el balance de una gestión histórica en el marco de lo que fue Camacol Verde en Medellín, un trabajo que transformó la construcción en Colombia.

  • La cooperación de la Embajada Suiza en Colombia, liderada por Mayoraz, ha impulsado transformaciones en sostenibilidad urbana, construcción, energía, agua, innovación financiera y competitividad empresarial. FOTO: Cortesía y archivo El Colombiano / Jaime Pérez
    La cooperación de la Embajada Suiza en Colombia, liderada por Mayoraz, ha impulsado transformaciones en sostenibilidad urbana, construcción, energía, agua, innovación financiera y competitividad empresarial. FOTO: Cortesía y archivo El Colombiano / Jaime Pérez
Juan Pablo Álvarez Muñoz
Juan Pablo Álvarez Muñoz

Digital - Alcance

hace 6 horas
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La cooperación durante más de cinco años entre la Embajada de Suiza y la Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol) para el futuro de la construcción en el país consolidó transformaciones normativas y tecnológicas para el sector.

Le puede interesar: “Petro dejó de ‘capa caída’ al sector vivienda; el próximo gobierno debe recuperar Mi Casa Ya”: presidente de Camacol

En el marco del Congreso Camacol Verde celebrado recientemente en el hotel Intercontinental de la ciudad de Medellín, el embajador de Suiza en Colombia, Eric Mayoraz, recibió la distinción ‘Líder y Promotor Camacol Verde 2026’ por articular esta estrategia de sostenibilidad para el país.

“Estoy muy complacido y muy honrado de este reconocimiento, pero eso fue un trabajo de equipo....

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