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Hijo de Diomedes Díaz fue imputado por secuestro y tortura, ¿qué ocurrió?

Luis Mariano Díaz estaría presuntamente involucrado en una red de préstamos ilegales conocidos como “gota a gota”. Esto es lo que se sabe.

  • Imputaron a Luis Mariano Díaz, hijo de Betsy Liliana González y del fallecido cantautor vallenato Diomedes Díaz. FOTO: Tomada de su Instagram @luismarianod.
    Imputaron a Luis Mariano Díaz, hijo de Betsy Liliana González y del fallecido cantautor vallenato Diomedes Díaz. FOTO: Tomada de su Instagram @luismarianod.
El Colombiano
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hace 2 horas
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Luego de su captura en la mañana del miércoles 24 de junio, Luis Mariano Díaz, hijo de Betsy Liliana González y del fallecido cantautor vallenato Diomedes Díaz, fue imputado por la Fiscalía General de la Nación por los delitos de secuestro simple, secuestro agravado y tortura.

En la audiencia, la Fiscalía también imputó cargos a otras cinco personas, quienes estarían vinculadas a una red de préstamos ilegales conocida como “gota a gota”, que también operaría en el municipio de Soledad, Atlántico.

En contexto: Hijo de Diomedes Díaz fue capturado en operativo contra red de “gota a gota”

De acuerdo con el fiscal Rodrigo Restrepo, los seis procesados habrían participado en la retención ilegal y agresión de uno de sus propios cobradores, a quien señalaron de haber perdido entre 15 y 30 millones de pesos de la organización supuestamente identificada como “Soluciones Mano a Mano”.

Los hechos se habrían presentado en una vivienda del barrio Ciudad Modesto, en Barranquilla, cuando los señalados pusieron en marcha un plan para privar de la libertad a Carlos Alfredo Mejía Vargas, quien al parecer fue abordado en su vivienda por los implicados, que se movilizaban en motocicleta y posteriormente fue obligado a abordar un vehículo.

Las autoridades también señalaron que la víctima habría sido torturada, pues, al parecer, fue golpeada con tablas, tubos, armas de fuego y otros objetos contundentes. Asimismo, indicaron que los presuntos responsables llamaron a sus familiares para exigir 15 millones de pesos a cambio de su liberación, pero al enterarse de que no contaban con esa suma de dinero, habrían planteado la entrega de una vivienda como forma de pago.

¿Cuál era el papel de Luis Mariano Díaz?

De acuerdo con lo conocido, Luis Mariano habría llegado hasta el lugar donde se encontraba la víctima y habría participado dirigiendo las agresiones, asumiendo “personalmente el mando de la sesión de agresiones”, golpeando a la víctima con la cacha de una pistola y continuando el interrogatorio sobre el dinero.

También habría autorizado y respaldado “las exigencias económicas posteriores, teniendo dominio funcional del hecho desde la dirección y, además, participación en la ejecución material parcial de la tortura”. Los señalados permanecen bajo retención de las autoridades mientras avanza su proceso judicial.

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