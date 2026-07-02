Hijo de Diomedes Díaz fue imputado por secuestro y tortura, ¿qué ocurrió?

Luego de su captura en la mañana del miércoles 24 de junio, Luis Mariano Díaz, hijo de Betsy Liliana González y del fallecido cantautor vallenato Diomedes Díaz, fue imputado por la Fiscalía General de la Nación por los delitos de secuestro simple, secuestro agravado y tortura.

En la audiencia, la Fiscalía también imputó cargos a otras cinco personas, quienes estarían vinculadas a una red de préstamos ilegales conocida como “gota a gota”, que también operaría en el municipio de Soledad, Atlántico.

En contexto: Hijo de Diomedes Díaz fue capturado en operativo contra red de “gota a gota”

De acuerdo con el fiscal Rodrigo Restrepo, los seis procesados habrían participado en la retención ilegal y agresión de uno de sus propios cobradores, a quien señalaron de haber perdido entre 15 y 30 millones de pesos de la organización supuestamente identificada como “Soluciones Mano a Mano”.

Los hechos se habrían presentado en una vivienda del barrio Ciudad Modesto, en Barranquilla, cuando los señalados pusieron en marcha un plan para privar de la libertad a Carlos Alfredo Mejía Vargas, quien al parecer fue abordado en su vivienda por los implicados, que se movilizaban en motocicleta y posteriormente fue obligado a abordar un vehículo.

Las autoridades también señalaron que la víctima habría sido torturada, pues, al parecer, fue golpeada con tablas, tubos, armas de fuego y otros objetos contundentes. Asimismo, indicaron que los presuntos responsables llamaron a sus familiares para exigir 15 millones de pesos a cambio de su liberación, pero al enterarse de que no contaban con esa suma de dinero, habrían planteado la entrega de una vivienda como forma de pago.