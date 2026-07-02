Estas son las armas con las que Colombia espera superar a Ghana en el Mundial de Norteamérica este viernes

Los Mundiales cambian por completo cuando comienza la fase de eliminación directa. Hasta ese momento hay margen para corregir errores, recuperar puntos o incluso administrar esfuerzos. Pero cuando llegan los cruces de vida o muerte, ya no existe un mañana. Es el territorio reservado para las grandes figuras, para esos futbolistas capaces de asumir la responsabilidad cuando la presión alcanza su punto más alto.
Así ha ocurrido una y otra vez en esta Copa del Mundo. Kylian Mbappé apareció para liderar a Francia, Harry Kane asumió el protagonismo con Inglaterra y Erling Haaland hizo lo propio con Noruega. Los jugadores llamados a marcar diferencias respondieron cuando sus selecciones más los necesitaban.
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Ese es precisamente el desafío que enfrenta ahora Colombia. Ante Ghana, la Tricolor espera que su columna vertebral muestre toda su jerarquía y arrastre al resto del equipo hacia una nueva clasificación. Camilo Vargas desde el arco, Dávinson Sánchez como líder de la defensa, Daniel Muñoz por la banda derecha, James Rodríguez manejando los tiempos del juego y Luis Díaz desequilibrando en ataque conforman el motor sobre el que gira la ilusión de todo un país.
A ese núcleo deben sumarse piezas que también han sido determinantes durante el torneo. Jéfferson Lerma continúa siendo el equilibrio, mientras que Jhon Arias se ha consolidado como una de las grandes revelaciones gracias a su despliegue, sacrificio y capacidad para generar peligro constante.
Si ese engranaje funciona como lo ha hecho en los mejores momentos del campeonato, Colombia tendrá argumentos para superar a Ghana y avanzar a los octavos de final. La cita es este viernes, desde las 8:30 p.m., en Kansas City, escenario que volverá a teñirse de amarillo con la llegada de miles de aficionados colombianos que ya acompañaron masivamente al equipo en Ciudad de México, Guadalajara y Miami. Precisamente, Arias considera que el empate frente a Portugal fortaleció anímicamente al grupo antes del reto definitivo.
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“Dimos una muestra de carácter frente a una de las favoritas en el papel. Fue una inyección de confianza para nosotros, pero es bueno ir paso a paso, con mesura, sabiendo que ante Ghana inicia una nueva competición, te exige cosas diferentes”.
El volante sabe que el nivel de exigencia aumenta y que cualquier detalle puede definir el futuro de la Selección. “Se ponen las cosas más difíciles. Ghana hizo sus méritos para estar en estos dieciseisavos; tiene su fortaleza. Los africanos son selecciones que te imponen mucho respeto con su físico y su táctica. Lo preparamos bien para seguir avanzando”.