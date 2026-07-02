Solo 11 de 795 proyectos se volvieron ley el último año del Congreso, ¿qué pasa con los senadores y representantes?

En el Congreso pasó algo bastante claro: durante cuatro años se radicaron montones de proyectos, pero cada vez menos se convirtieron en leyes. En ese escenario, la tasa de aprobación de los proyectos pasó del 18,2 % en 2022-2023 al 1,4 % en 2025-2026.
Así lo concluye un informe elaborado por la firma de análisis Orza, que rastreó el desempeño del Congreso entre 2022 y 2026 y construyó, a partir de 8.126 gacetas del Legislativo, un ranking de los parlamentarios con mayor éxito tanto como autores de leyes como en su papel de ponentes, una función clave para conducir las iniciativas a través de las distintas etapas del proceso legislativo.
Y es que radicar proyectos no garantiza que se conviertan en ley. En un Senado y Cámara con baja productividad, el reto está en lograr que las iniciativas sobrevivan a todo el trámite legislativo: superar las comisiones, las plenarias, la conciliación y, finalmente, obtener la sanción presidencial.