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El presidente Petro se reunió con el Papa León XIV en el Vaticano, ¿de qué hablaron?

A pocas semanas de su salida del cargo, el mandatario colombiano viajó hasta la Santa Sede para reunirse con el pontífice.

  • En el encuentro, ambos líderes hablaron sobre las repercusiones de los conflictos, la delincuencia organizada internacional y el cambio climático. Foto: Presidencia.
    En el encuentro, ambos líderes hablaron sobre las repercusiones de los conflictos, la delincuencia organizada internacional y el cambio climático. Foto: Presidencia.
Laura Juliana López
Laura Juliana López

Actualidad

hace 2 horas
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El presidente Gustavo Petro fue recibido este jueves por el papa León XIV en el Palacio Apostólico del Vaticano, en una audiencia en la que abordaron la situación sociopolítica de Colombia y América Latina, así como los efectos de los conflictos, el crimen organizado transnacional y el cambio climático.

Según un comunicado oficial del Vaticano, durante las conversaciones sostenidas en la Secretaría de Estado “se expresó satisfacción por las buenas relaciones entre Colombia y la Santa Sede, caracterizadas por una colaboración positiva y constante entre la Iglesia y el Estado en favor de la promoción de la paz, la reconciliación y la unidad nacional”.

Además, señalaron que, en la continuación del diálogo, “se abordó la situación sociopolítica de Colombia y de la región, prestando especial atención a las repercusiones de los conflictos, a la delincuencia organizada internacional y al cambio climático”.

En el encuentro también estuvo el reverendo monseñor Daniel Pacho, subsecretario para el Sector Multilateral de la Sección para las Relaciones con los Estados y Organismos Internacionales. Posteriormente, el mandatario sostuvo una reunión con el cardenal Pietro Parolin, secretario de Estado de la Santa Sede.

Petro viajó antes de dejar el cargo

A tan solo pocas semanas de dejar el mando en la Presidencia, Gustavo Petro realizó este viaje a la Santa Sede en medio de la organización del empalme con el Gobierno entrante.

Hasta el momento no se ha dado el anuncio de un encuentro entre el presidente electo Abelardo de la Espriella y Gustavo Petro, a pesar de que en gestiones pasadas sí se tiene registro de reuniones similares antes del cambio oficial en la Presidencia.

De la Espriella ya había anunciado, mediante un comunicado divulgado el pasado 26 de junio, que no asistirá a la Casa de Nariño antes de su posesión.

Pese a las diferencias, ya fueron designados los delegados para el proceso de empalme. A las 10:00 de la mañana de este jueves está programado el primer encuentro oficial entre representantes del gobierno del presidente Gustavo Petro y el equipo del mandatario electo, Abelardo de la Espriella, con el que se dará inicio formal a la transición.

La reunión, no obstante, estará marcada por un ambiente de desconfianza mutua. Eso, sumado a las declaraciones cruzadas entre ambas posturas y nuevas condiciones planteadas por el gobierno entrante para avanzar en el proceso.

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El encuentro se realizará en la Casa de Nariño y fue convocado por el ministro de Hacienda, Germán Ávila, quien además fue designado por Petro como coordinador del proceso de empalme y actualmente ejerce como presidente encargado mientras el mandatario se encuentra en Roma.

Lea también: Hoy arranca el empalme: Abelardo de la Espriella llega con condiciones

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