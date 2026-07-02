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¿Dónde ver el partido Colombia vs. Ghana? Medellín tendrá 21 pantallas gigantes

Las pantallas estarán ubicadas en cada comuna y corregimiento de la ciudad. En el coliseo Iván de Bedout habrá un Fanzone donde también se podrá disfrutar el compromiso.

  • Como epicentro de la jornada, el Coliseo Iván de Bedout en la Unidad Deportiva Atanasio Girardot abrirá nuevamente sus puertas para recibir el Fanzone oficial. FOTO Alcaldía de Medellín.
    Como epicentro de la jornada, el Coliseo Iván de Bedout en la Unidad Deportiva Atanasio Girardot abrirá nuevamente sus puertas para recibir el Fanzone oficial. FOTO Alcaldía de Medellín.
El Colombiano
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hace 56 minutos
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La Alcaldía de Medellín anunció que este viernes 3 de julio, al igual que en los tres partidos de la Selección Colombia en fase de grupos del Mundial, se habilitarán pantallas gigantes en las 16 comunas y los cinco corregimientos de la ciudad. La iniciativa busca que los ciudadanos disfruten en comunidad el partido de dieciseisavos de final, en el que la Tricolor se enfrentará a Ghana.

Esta estrategia institucional, que ha sido muy bien acogida, tiene como objetivo principal fomentar la convivencia ciudadana y permitir que las familias disfruten de la cita mundialista en espacios públicos seguros y cercanos a sus hogares.

Lea más: Un muerto y ocho heridos en estampida durante transmisión del partido Jordania vs. Argelia

Como epicentro de la jornada, el Coliseo Iván de Bedout en la Unidad Deportiva Atanasio Girardot abrirá nuevamente sus puertas para recibir el Fanzone oficial de la ciudad. Los asistentes podrán disfrutar del compromiso en una pantalla gigante y participar en diversas actividades recreativas.

Cabe aclarar que la entrada es libre y la apertura de puertas se hará cuatro horas antes del compromiso. El aforo es limitado y se dispondrá de una zona especial habilitada para menores de edad.

Tome nota, pues así estarán distribuidas las pantallas gigantes en Medellín.

Comunas

Comuna 1 - Popular: Estación Metrocable Santo Domingo

Comuna 2 - Santa Cruz: Cancha La Frontera

Comuna 3 - Manrique: Cancha cubierta del Parque Gaitán

Comuna 4 - Aranjuez: Parque del Calvario

Comuna 5 - Castilla: Parque Juanes de la Paz

Comuna 6 - Doce de Octubre: Parque Biblioteca Gabriel García Márquez

Comuna 7 - Robledo: Cancha polideportiva cubierta de Córdoba

Comuna 8 - Villa Hermosa: Parque de Villa Hermosa

Comuna 9 - Buenos Aires: Cancha de Desarrollo Deportivo Integral Alejandro Echavarría

Comuna 10 - La Candelaria: Parque de Boston

Comuna 11 - Laureles: Fan Zone oficial de la Selección Colombia

Comuna 12 - La América: Parque de la Floresta

Comuna 13 - San Javier: Cancha Antonio Nariño

Comuna 14 - El Poblado: Estación Poblado del Metro

Comuna 15 - Guayabal: Cancha polideportiva cubierta de Campo Amor

Comuna 16 - Belén: Cancha polideportiva cubierta de la Unidad Deportiva Belén Rincón

Corregimientos

Corregimiento de San Sebastián de Palmitas: Institución Educativa Héctor Rogelio Montoya, sección primaria y Biblioteca Palmitas

Corregimiento de San Cristóbal: Cancha La Loma

Corregimiento de Altavista: Casa de Gobierno, centralidad

Corregimiento de San Antonio de Prado: Parque de San Antonio de Prado

Corregimiento de Santa Elena: Casa de Gobierno, centralidad

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