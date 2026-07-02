De Expoartesano a la Feria de las Flores: así será julio en Medellín

Durante julio, Medellín será escenario de algunos de los eventos más esperados del año. El mes comenzará con Expoartesano, seguirá con Colombiamoda y terminará con la inauguración de la Feria de las Flores, cuya programación se extenderá hasta agosto.
Del 10 al 19 de julio, en Plaza Mayor, se llevará a cabo la feria que desde hace 17 años promueve y visibiliza el trabajo de los artesanos de Colombia.
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En esta edición, más de 600 artesanos contarán historias a través de técnicas, oficios, sabores y expresiones culturales que representan la identidad de los 32 departamentos del país, incluidas las comunidades indígenas.
Para esta nueva versión se espera la asistencia de más de 40.000 visitantes al principal centro de convenciones de la capital antioqueña. Allí habrá demostraciones de oficios en vivo, muestras culturales y artísticas, recorridos guiados, charlas y encuentros comerciales.
El concepto central de este año será “Manos que cuentan historias”, una apuesta por celebrar los saberes tradicionales de Colombia.