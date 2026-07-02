“Se parece más a Haaland que Haaland”: los memes que hacen viral a la hermana del goleador noruego

Ni el gol que metió a Noruega en los octavos de final, ni el esperado choque contra Brasil. Durante las horas previas a uno de los partidos más atractivos del Mundial 2026, las redes sociales encontraron otro motivo para hablar de Erling Haaland: su hermana, Gabrielle. Después de la victoria 2-1 sobre Costa de Marfil, el delantero Haaland se dirigió a la tribuna para abrazar a su familia y se convirtió en uno de los momentos virales del torneo. Bastaron unos segundos de video y varias fotografías para que miles de usuarios empezaran a comentar el increíble parecido entre Haaland y su hermana.

La comparación por el cabello rubio, la forma del rostro, la mandíbula marcada, la sonrisa, la altura e incluso las expresiones hicieron que X, Instagram y TikTok se llenaran de bromas. “¿Cuál de los dos es Haaland?”, “Es Haaland con peluca”, “Parecen gemelos” y la frase que propicio varios memes: “La hermana de Haaland se parece más a Haaland que el propio Haaland”. Entérese: Video | Con gol “sin querer” de Haaland, Noruega venció 2-1 a Costa de Marfil y se medirá a Brasil en octavos del Mundial

Aunque ahora su rostro circula por todo internet, Gabrielle Haaland siempre ha mantenido un perfil bajo. A diferencia de su hermano, nunca siguió una carrera en el fútbol. Medios noruegos señalan que estudió Medicina y que incluso hizo parte de una unidad especial de operaciones marítimas dedicada a misiones de seguridad y rescate. En sus redes sociales ha compartido principalmente momentos familiares y suele aparecer acompañando a Erling en los partidos de la selección. Lea más: El Mundial de las figuras: estos son los futbolistas que baten toda clase de récords en Norteamérica 2026

El deporte, sin embargo, corre por las venas de toda la familia. Su padre, Alf-Inge Haaland, fue futbolista profesional y jugó en la Premier League con Manchester City y Leeds United, mientras que su madre, Gry Marita Braut, fue campeona nacional de heptatlón. Su hermano mayor, Aastor, también practicó fútbol durante su infancia antes de dedicarse a los negocios.

Los memes calentaron el Brasil-Noruega

El parecido entre los hermanos coincidió con la cuenta regresiva para el duelo entre Brasil y Noruega, por lo que internet encontró material de sobra para alimentar el humor. Mientras unos seguían compartiendo imágenes de Gabrielle junto al goleador, otros comenzaron a publicar montajes hechos con inteligencia artificial en los que Vinícius Júnior y Haaland aparecían caracterizados como las protagonistas de la película ¿Y dónde están las rubias?. Los videos alcanzaron millones de reproducciones e incluso Terry Crews, actor de la cinta, reaccionó con emojis de risa a una de las publicaciones.

No fue el único meme. También aparecieron comparaciones de Haaland con personajes de cine, modelos e incluso con su propia hermana. Conozca: El carnaval que rompió la calma: así se vivió el banderazo de Colombia antes de Ghana