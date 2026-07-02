“Se parece más a Haaland que Haaland”: los memes que hacen viral a la hermana del goleador noruego

Ni el gol que metió a Noruega en los octavos de final, ni el esperado choque contra Brasil. Durante las horas previas a uno de los partidos más atractivos del Mundial 2026, las redes sociales encontraron otro motivo para hablar de Erling Haaland: su hermana, Gabrielle.
Después de la victoria 2-1 sobre Costa de Marfil, el delantero Haaland se dirigió a la tribuna para abrazar a su familia y se convirtió en uno de los momentos virales del torneo. Bastaron unos segundos de video y varias fotografías para que miles de usuarios empezaran a comentar el increíble parecido entre Haaland y su hermana.