Ecuador sube al 100% los aranceles para productos colombianos; “Esto es una monstruosidad”, contestó Petro

Ecuador subió del 50% al 100% el arancel a las importaciones provenientes de Colombia a partir del 1 mayo, una medida que tensa aún más las deterioradas relaciones entre ambos gobiernos.
La víspera, Ecuador llamó a consultas a su embajador en Bogotá después de que el mandatario Gustavo Petro calificó de “preso político” al exvicepresidente ecuatoriano Jorge Glas, encarcelado por corrupción.
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El alza de los aranceles se da “tras ras constatar la falta de implementación de medidas concretas y efectivas en materia de seguridad fronteriza por parte de Colombia”, señaló en un comunicado el Ministerio de Producción, Comercio Exterior e Inversiones de Ecuador.