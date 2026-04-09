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Ecuador sube al 100% los aranceles para productos colombianos; “Esto es una monstruosidad”, contestó Petro

Según el Gobierno ecuatoriano, esta decisión se toma porque considera que Colombia no ha hecho lo suficiente para enfrentar los problemas de seguridad en la frontera común.

  • Ecuador eleva al 100% la tasa de seguridad a los productos importados desde Colombia. FOTO: Presidencia
    Ecuador eleva al 100% la tasa de seguridad a los productos importados desde Colombia. FOTO: Presidencia
Agencia AFP
Diario La República
hace 2 horas
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Ecuador subió del 50% al 100% el arancel a las importaciones provenientes de Colombia a partir del 1 mayo, una medida que tensa aún más las deterioradas relaciones entre ambos gobiernos.

La víspera, Ecuador llamó a consultas a su embajador en Bogotá después de que el mandatario Gustavo Petro calificó de “preso político” al exvicepresidente ecuatoriano Jorge Glas, encarcelado por corrupción.

Lea también: Ecuador vuelve a subir aranceles a Colombia: la tasa queda en 50%

El alza de los aranceles se da “tras ras constatar la falta de implementación de medidas concretas y efectivas en materia de seguridad fronteriza por parte de Colombia”, señaló en un comunicado el Ministerio de Producción, Comercio Exterior e Inversiones de Ecuador.

Desde Quito también se defendió la medida como una decisión propia de soberanía nacional. El Gobierno afirmó que la seguridad del país es una prioridad y que debe proteger a su población frente a las amenazas en la frontera.

Además, insistió en que ambos países deben asumir responsabilidad compartida en la lucha contra actividades ilegales. “La seguridad nacional es una prioridad innegociable”, señalaron las autoridades.

Entérese: Ecuador llamó a consultas a su embajador en Colombia tras defensa de Petro a Jorge Glas: “es injerencia”

La repuesta de Gustavo Petro a Ecuador

El presidente Gustavo Petro se pronunció al respecto y calificó la decisión de Ecuador como una “monstruosidad” y que esto significa el “fin del Pacto Andino”.

“Esto es simplemente una monstruosidad, pero significa el fin del Pacto Andino para Colombia. Nada hacemos ya allí. La canciller debe iniciar el paso en el Mercosur a ser socios plenos, y dirigirnos hacia el Caribe y Centroamérica con más fuerza”, escribió en su cuenta de X.

Ecuador sube al 100% los aranceles para productos colombianos; “Esto es una monstruosidad”, contestó Petro

Y es que el anuncio del gobierno de Daniel Noboa no ocurre de manera aislada. Colombia ya había reaccionado antes a decisiones comerciales de Ecuador, lo que terminó empeorando la situación.

En respuesta a medidas previas, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo colombiano decidió subir de 30% a 50% los aranceles a productos provenientes de Ecuador. Además, amplió la lista de bienes afectados a más de 100 productos.

Entre los productos más impactados por la medida colombiana están bienes de consumo básico como arroz, cacao en polvo, azúcar y fríjol. También se incluyen aceites vegetales y grasas de pescado. A esto se suman productos industriales como alcohol, insecticidas, plásticos, neumáticos, papel, cartón y calzado, lo que hace que el impacto se extienda a varios sectores de la economía.

El comercio entre ambos países también muestra qué tan importante es esta relación. Según datos de Analdex, Colombia compra a Ecuador productos como tableros de madera, que en 2025 sumaron US$82,6 millones, y preparaciones de pescado, con US$76,6 millones. Otros productos relevantes incluyen camarones y aceites de palma, que en conjunto representan alrededor de US$178 millones.

En el caso de las exportaciones colombianas hacia Ecuador, destacan la energía eléctrica, los medicamentos y el azúcar. Estos productos alcanzan valores de US$133,5 millones, US$51,2 millones y US$31 millones, respectivamente. De igual manera, se exportan combustibles, vehículos y café, lo que muestra una relación comercial amplia pero sensible a decisiones políticas.

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