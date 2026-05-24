La cuenta final: así fueron los cierres de campañas, ¿qué viene ahora?

Ayer, todos los candidatos presidenciales cerraron sus campañas. Bogotá, Medellín y Barranquilla fueron las ciudades escogidas por los favoritos para intentar triunfar en las elecciones del próximo domingo para reemplazar a Gustavo Petro en la Casa de Nariño. Cada uno apostó por eventos multitudinarios, discursos encendidos y demostraciones de fuerza política para dejar claro, a siete días de la primera vuelta, cuáles son sus banderas y hacia dónde quieren llevar al país. Los tres candidatos que lideran las encuestas llenaron plazas el fin de semana. Abelardo de la Espriella cerró en La Macarena en Medellín, Paloma Valencia llenó el Movistar Arena de Bogotá e Iván Cepeda también convocó gran público en Barranquilla. La campaña terminó como comenzó: polarizada. Los candidatos reforzaron sus orillas ideológicas, endurecieron el tono y apelaron a sus bases más fieles en un cierre frenético en el que definitivamente, y por primera vez en la historia del país, no hubo debates públicos entre los principales aspirantes. La confrontación quedó reducida a los monólogos en las plazas públicas. Lo hecho, hecho está. Ahora solo queda esperar lo que digan las urnas.

Hace cuatro años Colombia decidió tomar un giro hacia la izquierda. Hoy, tras el paso del Gobierno Petro, el ambiente político es distinto y el país llega a estas elecciones dividido entre quienes quieren la continuidad del proyecto populista y quienes buscan un viraje hacia la derecha. Ningún candidato parece tener hoy la fuerza suficiente para ganar en primera vuelta, por lo que todo apunta a que Colombia terminará definiendo a su próximo presidente en la segunda vuelta el 21 de junio. Varias de las encuestas dicen que Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella pasarían a segunda vuelta, sin embargo, hace cuatro años decían que pasaban Petro y Federico Gutiérrez, pero terminó siendo Rodolfo Hernández. Como han explicado los expertos, en esta semana, antes de ir a las urnas, la tendencia que llevan los candidatos puede cambiar la fotografía. Una última encuesta que se conoció ayer, del Centro Nacional de Consultoría para Cambio, pone cerca a Cepeda (33,4%) y Abelardo (30,9%), mientras que Paloma tiene 12,6%. La tendencia muestra a Cepeda bajando cuatro puntos y Abelardo subiendo 10 con respecto a la encuesta de principio de mayo. Cepeda, filósofo bogotano, es el señalado y ungido por el presidente Gustavo Petro para continuar su proyecto político. De hecho, ayer el mandatario utilizó su cuenta de X una vez más para hacerle propaganda al hoy senador. El abogado Abelardo de la Espriella, con su lema de “Firmes por la patria” y también conocido como “El Tigre” ha cautivado ese voto más de derecha. Puede leer: Encuesta CNC: Empate técnico entre Cepeda y De la Espriella en primera vuelta, ¿quién gana en segunda vuelta? El señalado ‘outsider’ de estas elecciones –asemejando su candidatura a la de Milei, en Argentina, o la de Nayib Bukele, en El Salvador–, nació en Bogotá y creció en Montería. Paloma Valencia, que también compite por los votos de derecha, senadora de trayectoria, llega luego de ganar una consulta en la que participaron candidatos de la mayoría de partidos tradicionales del país. Cierre de Abelardo en Medellín Medellín fue el escenario escogido por Abelardo de la Espriella para bajar el telón de la campaña. Lo hizo en el Centro de Eventos La Macarena, que fue acondicionado con cinco pantallas LED, juegos de luces y presentaciones musicales previas a la llegada del candidato. Entre el público predominaban camisetas blancas y de la Selección Colombia, mientras sonaban trompetas, vuvuzelas y canciones como “El ritmo que nos une”, de Ryan Castro. También se vieron banderas de Colombia con la imagen del candidato, del movimiento Creemos y algunas de Israel. Uno de los primeros en intervenir fue su fórmula a la vicepresidencia, el exministro José Manuel Restrepo, quien aseguró: “Tengo la certeza de que este será el último evento público de campaña que haremos, ¡porque ganaremos en primera vuelta!”. Restrepo también afirmó que “Antioquia le enseña a Colombia emprendimiento, tenacidad, responsabilidad, trabajo, compromiso, valor” y lanzó una crítica contra Daniel Quintero al decir: “Nunca jamás nombraríamos como superintendente de Salud a un imputado”. La llegada de De la Espriella estuvo acompañada por un video sobre la denominada “Patria Milagro” y por consignas como “vamo, vamo Abelardo, que en primera tenemos que ganar”. El candidato apareció usando una camiseta de la Selección Colombia y un sombrero aguadeño, ingresando a la tarima rodeado de efectos de humo y chispas. Durante su intervención, aseguró: “Cerramos en Medellín porque la recuperación de Colombia empieza en Antioquia, porque en Antioquia está el alma de Colombia”. También afirmó: “El Tigre es un costeño con corazón paisa”. En su discurso insistió en marcar distancia con la clase política tradicional. “Esto es una plantada de bandera, no es una reunión como la que hacen los políticos de siempre. Aquí no hay tamales ni politiquería”, dijo el candidato. Otro de los momentos más ovacionados se produjo cuando afirmó: “La era de Petro, su Paz Total, su heredero y ‘Pinturita’ llegó a su fin”, en referencia al presidente Gustavo Petro, al senador Iván Cepeda y a Daniel Quintero. El candidato también respondió a cuestionamientos sobre su esquema de seguridad. “Una campaña llena de agravios, incluso de burlas por proteger mi vida”, dijo, en alusión a declaraciones de Paloma Valencia sobre el uso de vidrios blindados y chaleco antibalas.

El cierre de Paloma en Bogotá

En el Movistar Arena de Bogotá, la candidata del Centro Democrático reunió a miles de simpatizantes junto a dirigentes políticos de distintos sectores que respaldaron su aspiración presidencial tras la Gran Consulta. Acompañada de su fórmula vicepresidencial, Juan Daniel Oviedo, Valencia subió a la tarima insistiendo en un discurso enfocado en la disciplina, el orden y la necesidad de derrotar al petrismo en las urnas. Frente al público aseguró que su candidatura está impulsada por “el amor por Colombia, la abnegación y el amor a la dificultad”. La candidata también buscó enviar un mensaje de confianza frente a las encuestas y afirmó que su campaña no se construyó pensando en los sondeos. Entérese:Atlas Intel de Semana: empate técnico entre Cepeda (38.7 %) y Abelardo (37.3 %); Paloma, tercera con 14.3 % “Nosotros estamos hechos no para ganar encuestas, sino para ganar elecciones. Y vamos a demostrarlo nuevamente. Porque aquí está la disciplina”, aseguró. Uno de los puntos centrales de su discurso fue la defensa de la escogencia de Oviedo como fórmula vicepresidencial, una decisión que dentro de sectores del uribismo generó cuestionamientos desde el principio. Valencia respondió directamente a esas críticas: “Algunos dicen que me equivoqué; les digo todo lo contrario: fue una elección perfecta”. También insistió en que, de llegar a la Casa de Nariño, buscaría mantener contacto permanente con las regiones y evitar el aislamiento del poder. “No quiero ser una presidenta solitaria y encerrada en peceras. Yo quiero ser una presidenta que esté del lado de la ciudadanía”, dijo durante el cierre. En el evento estuvieron figuras como la ex vicepresidenta Martha Lucía Ramírez y dirigentes que participaron en la Gran Consulta, entre ellos Mauricio Cárdenas, Juan Carlos Pinzón, Aníbal Gaviria y Juan Manuel Galán. Antes del cierre en Bogotá, Valencia había realizado otro acto político en Envigado, Antioquia, donde estuvo acompañada por el expresidente Álvaro Uribe. Allí hubo presentaciones artísticas de tango y música tropical con El Combo de las Estrellas, mientras la candidata centró sus críticas en el Gobierno de Gustavo Petro y defendió la necesidad de un cambio de rumbo político en el país.Sin embargo, uno de los episodios más llamativos de su recta final de campaña ocurrió el pasado sábado en Barranquilla. En el hotel El Prado, Valencia sostuvo una reunión privada con Sergio Fajardo, en un encuentro que buscaba explorar coincidencias políticas y eventuales apoyos de cara a la elección presidencial. La reunión se desarrolló bajo la idea de “sumar”, pero terminó evidenciando las profundas diferencias entre ambos sectores políticos. Fajardo rechazó públicamente la posibilidad de adherirse a la candidatura de Valencia y dejó claro que mantendría distancia frente al proyecto político del Centro Democrático.“Voy a luchar por este legado que representamos nosotros, que es distinto. Es diferente. Y eso es la democracia, que esta voz se puede escuchar”, afirmó el exalcalde de Medellín al término del encuentro.Fajardo también aseguró que esta será la última vez que aspire a la Presidencia. “A mis 70 años, esta es mi última candidatura presidencial”, dijo tras el encuentro que, finalmente, no produjo el respaldo político que buscaba Valencia en la recta final de la campaña.

El cierre de Cepeda en Barranquilla