“Constituyente” de U. Nacional desata amenazas y desconfianza

Ni el regreso de José Ismael Peña a la Rectoría de la Universidad Nacional ha detenido la crispación en esa institución por cuenta de la llamada “constituyente universitaria”. Se trata de un proceso interno con el que se buscan unas reformas educativas para, entre otras cosas, replantear los mecanismos para elegir autoridades académicas, como el rector. En el medio, sin embargo, ha surgido una división en la comunidad académica que se opone a ese mecanismo.
El pasado 15 de mayo esa situación quedó retratada de cuerpo entero. El Consejo Superior Universitario (CSU), máximo órgano de gobierno, citó a sesión. En las afueras del recinto donde se llevó a cabo la reunión en Bogotá, un grupo de estudiantes y profesores protestaron por la desconfianza que tenían de que esa instancia abordara o aprobara temas referentes a ese mecanismo, cuyo desarrollo se lleva a cabo en la Mesa Constituyente Universitaria (Mecun).
En la institución se leían pancartas: “La constituyente amenaza la academia y el pensamiento crítico en la Unal”, “nos llaman de derecha para cancelar nuestra opinión, mientras militan y usan la Constituyente para impulsar su revolución” y “¿se van a robar la universidad como se robaron la UNGRD?”.
Entre tanto, en la sesión —que fue transmitida por YouTube— se oyeron arengas de quienes se opusieron. Esto molestó al viceministro de Educación Superior, Ricardo Moreno, quien preside el CSU, quien dijo que “la movilización que entiendo fue suscitada por un tema que iba a ser abordado en este Consejo Superior, que es falso que se esté tocando el día de hoy, pues es la que está habilitando esta discusión” y pidió seguir con la sesión como planearon.