Ecuador paga caro la suspensión de energía colombiana: sobrecostos ascienden a US$2 millones diarios

La decisión de interrumpir la venta de energía colombiana está obligando a Ecuador a recurrir a fuentes más costosas y menos eficientes.

    El Gobierno colombiano insistió en la necesidad de normalizar las relaciones bilaterales, levantar las restricciones que actualmente afectan a ambos países y avanzar en soluciones concertadas.
Alejandra Zapata Quinchía
Economía

hace 2 horas
La suspensión de la venta de energía eléctrica desde Colombia hacia Ecuador está generando para ese país sobrecostos diarios cercanos a los 2 millones de dólares.

El impacto se explica por la necesidad de sustituir la energía colombiana, más económica y limpia, por alternativas de generación más costosas.

Puede leer: “Propusimos diálogo, pero nos responden con agresiones”: Colombia cuestiona a Ecuador por subir 900% tarifa del oleoducto

Según el Ministerio de Minas y Energía, la interrupción del intercambio ha obligado al sistema eléctrico ecuatoriano a depender en mayor medida de generación térmica y otras fuentes que generan mayores costos fiscales.

Energía más barata y complementariedad regional

La energía que Colombia exportaba a Ecuador se ofrecía a precios competitivos, gracias a la complementariedad entre ambos sistemas eléctricos y a la capacidad colombiana de suministrar excedentes provenientes de una matriz diversificada, con alta participación de fuentes hídricas y renovables.

Vea aquí: Daniel Noboa reitera que medidas sobre Colombia son por el “abandono” en la frontera

Con la suspensión de estas transacciones, Ecuador ha perdido acceso a una fuente eficiente de abastecimiento, lo que se refleja de manera inmediata en mayores costos de generación.

Desde el Ministerio de Minas y Energía se reiteró que Colombia ha actuado con responsabilidad técnica y transparencia, priorizando la seguridad energética nacional, sin cerrar la puerta a la integración energética regional.

“La suspensión de la venta de energía desde Colombia está teniendo un impacto económico directo para Ecuador. Hoy ese país está asumiendo sobrecostos cercanos a los 2 millones de dólares diarios al reemplazar una energía más barata y limpia por fuentes más costosas”, señaló la viceministra de Energía, Karen Schutt.

Más noticias: Alza de 900% en tarifa de oleoducto en Ecuador afectará 10.000 barriles diarios de petróleo de Ecopetrol

Integración energética y efectos de decisiones unilaterales

La viceministra enfatizó que la interconexión eléctrica es un mecanismo clave de eficiencia económica y seguridad energética para la región.

A su juicio, la integración permite reducir costos y fortalecer la confiabilidad de los sistemas eléctricos.

“Cuando se interrumpe de manera unilateral, los efectos se reflejan inmediatamente en mayores costos para los países y sus ciudadanos”, advirtió.

Siga leyendo: Colombia le apaga el interruptor a Ecuador: suspende venta de energía eléctrica y también le impone arancel del 30%

Llamado a normalizar relaciones bilaterales

El Gobierno colombiano insistió en la necesidad de normalizar las relaciones bilaterales, levantar las restricciones que actualmente afectan a ambos países y avanzar en soluciones concertadas.

Relacionado: ¿Quién gana y quién pierde con la guerra comercial entre Colombia y Ecuador?

Desde el Ministerio se advirtió que medidas como el incremento de hasta 900% en las condiciones para el transporte de crudo hacia Ecuador y la suspensión de los intercambios energéticos no fortalecen la integración regional ni generan beneficios para los ciudadanos de ambos países.

