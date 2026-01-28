Ecuador paga caro la suspensión de energía colombiana: sobrecostos ascienden a US$2 millones diarios

La suspensión de la venta de energía eléctrica desde Colombia hacia Ecuador está generando para ese país sobrecostos diarios cercanos a los 2 millones de dólares.
El impacto se explica por la necesidad de sustituir la energía colombiana, más económica y limpia, por alternativas de generación más costosas.
Puede leer: “Propusimos diálogo, pero nos responden con agresiones”: Colombia cuestiona a Ecuador por subir 900% tarifa del oleoducto
Según el Ministerio de Minas y Energía, la interrupción del intercambio ha obligado al sistema eléctrico ecuatoriano a depender en mayor medida de generación térmica y otras fuentes que generan mayores costos fiscales.