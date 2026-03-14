No era una bomba: autoridades descartan que paquete sospechoso en vía de Rionegro fuera un explosivo

Tremendo susto se llevaron los conductores que circulaban por una de las vías más importantes del Oriente antioqueño cuando la misma fue cerrada por parte de las autoridades.

Inicialmente, se rumoró que la variante Guarne–Aeropuerto José María Córdova estaba cerrada por la supuesta presencia de un artefacto explosivo dejado allí. Sin embargo, según conoció EL COLOMBIANO, lo que encontraron las autoridades y los técnicos en la vía que une las veredas La Mosquita–El Rosal fue un pendón del Bloque Magdalena Medio de las disidencias de las Farc.