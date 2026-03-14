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No era una bomba: autoridades descartan que paquete sospechoso en vía de Rionegro fuera un explosivo

Lo que los miembros de la Fuerza Pública encontraron en la vía La Mosquita–El Rosal fue un pendón de un grupo ilegal.

  • Adelante, el afiche dejado por las Disidencias. Atrás, las autoridades hacen el cierre preventivo de la vía. FOTO: Cortesía Denuncias Antioquia
    Adelante, el afiche dejado por las Disidencias. Atrás, las autoridades hacen el cierre preventivo de la vía. FOTO: Cortesía Denuncias Antioquia
El Colombiano
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hace 3 horas
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Tremendo susto se llevaron los conductores que circulaban por una de las vías más importantes del Oriente antioqueño cuando la misma fue cerrada por parte de las autoridades.

Inicialmente, se rumoró que la variante Guarne–Aeropuerto José María Córdova estaba cerrada por la supuesta presencia de un artefacto explosivo dejado allí.

Sin embargo, según conoció EL COLOMBIANO, lo que encontraron las autoridades y los técnicos en la vía que une las veredas La Mosquita–El Rosal fue un pendón del Bloque Magdalena Medio de las disidencias de las Farc.

El elemento fue dejado muy cerca de una de las cámaras de fotodetección del sector.

A esta hora, las autoridades se encuentran retirando el elemento alusivo al grupo ilegal para poder restablecer el flujo vial e indagando con las cámaras de la zona quiénes dejaron el pendón allí.

Lea también: La historia de Julio, el forense antioqueño que le hace necropsias a cóndores y elefantes

Si bien el incidente no pasó a mayores, sí logró su objetivo: dejar la sensación de inseguridad en quienes transitaron por la zona y se vieron afectados por esta situación que se pensaba enclaustrada en épocas más oscuras.

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