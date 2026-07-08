Cintillo de indicadores económicos Colombia

Cargando...
menu
close

Ecopetrol suspende contratación para el mantenimiento de las refinerías de Barrancabermeja y Cartagena

La petrolera informó que esto se hará mientras analiza observaciones recibidas y evalúa posibles intervenciones de organismos de control para garantizar transparencia.

  • La compañía explicó que, durante el periodo de suspensión, adelantará análisis empresariales sobre las diferentes inquietudes y observaciones formuladas por los participantes en el desarrollo del proceso contractual. Foto: Cortesía Reficar
    La compañía explicó que, durante el periodo de suspensión, adelantará análisis empresariales sobre las diferentes inquietudes y observaciones formuladas por los participantes en el desarrollo del proceso contractual. Foto: Cortesía Reficar
Alejandra Zapata Quinchía
Alejandra Zapata Quinchía

Economía

hace 2 horas
bookmark

Ecopetrol informó la suspensión temporal del proceso de contratación del servicio de mantenimiento y gestión de activos industriales para las refinerías de Barrancabermeja y Cartagena.

La decisión fue reportada a través de los procedimientos y canales oficiales establecidos por la ley para la publicidad de la actividad contractual en el sistema SECOP II, donde quedó registrada la suspensión del proceso.

Puede leer: Gobierno paga a Ecopetrol $1,02 billones y liquida la deuda del Fepc del segundo trimestre de 2025

La contratación estaba orientada a la prestación de los servicios de mantenimiento y gestión de activos industriales, tanto durante las paradas programadas de planta como en la operación normal de las dos principales refinerías del país.

Se revisarán observaciones presentadas durante el proceso

La compañía explicó que, durante el periodo de suspensión, adelantará análisis empresariales sobre las diferentes inquietudes y observaciones formuladas por los participantes en el desarrollo del proceso contractual.

Como parte de esa revisión, Ecopetrol también evaluará si es necesario solicitar la intervención de su Dirección de Cumplimiento y de la Procuraduría General de la Nación, esta última en el marco de su función preventiva, con el fin de fortalecer las garantías del proceso.

Entérese: ¿Se cayó el regreso de Ricardo Roa? Junta de Ecopetrol responde si negó o no su retorno

La empresa no precisó cuánto tiempo permanecerá suspendido el proceso ni informó una fecha estimada para su reanudación.

Ecopetrol asegura que mantendrá los estándares de transparencia en la contratación

En su comunicado, la petrolera reiteró que su gestión contractual se rige por altos estándares de transparencia y que todas las actuaciones se desarrollan en estricto cumplimiento de las reglas del proceso y de la legislación aplicable.

Más noticias: Ecopetrol suspende oferta para adquirir Brava Energía en Brasil, ¿qué pasó?

Asimismo, señaló que las decisiones adoptadas buscan garantizar los derechos y las garantías de todos los participantes, bajo principios como la moralidad, la transparencia, la concurrencia, la pluralidad, la objetividad, la eficiencia, la eficacia y la competitividad.

Ecopetrol agregó que estos principios hacen parte de los fundamentos de su actividad contractual, de su Código de Ética y de las mejores prácticas corporativas que orientan la contratación de la compañía.

Temas recomendados

Empresas
Ecopetrol
Refinería de Cartagena
Refinería de Barrancabermeja
Colombia
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Las más leídas

Te recomendamos