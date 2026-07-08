Ecopetrol suspende contratación para el mantenimiento de las refinerías de Barrancabermeja y Cartagena

Ecopetrol informó la suspensión temporal del proceso de contratación del servicio de mantenimiento y gestión de activos industriales para las refinerías de Barrancabermeja y Cartagena. La decisión fue reportada a través de los procedimientos y canales oficiales establecidos por la ley para la publicidad de la actividad contractual en el sistema SECOP II, donde quedó registrada la suspensión del proceso. Puede leer: Gobierno paga a Ecopetrol $1,02 billones y liquida la deuda del Fepc del segundo trimestre de 2025 La contratación estaba orientada a la prestación de los servicios de mantenimiento y gestión de activos industriales, tanto durante las paradas programadas de planta como en la operación normal de las dos principales refinerías del país.

Se revisarán observaciones presentadas durante el proceso

La compañía explicó que, durante el periodo de suspensión, adelantará análisis empresariales sobre las diferentes inquietudes y observaciones formuladas por los participantes en el desarrollo del proceso contractual. Como parte de esa revisión, Ecopetrol también evaluará si es necesario solicitar la intervención de su Dirección de Cumplimiento y de la Procuraduría General de la Nación, esta última en el marco de su función preventiva, con el fin de fortalecer las garantías del proceso. Entérese: ¿Se cayó el regreso de Ricardo Roa? Junta de Ecopetrol responde si negó o no su retorno La empresa no precisó cuánto tiempo permanecerá suspendido el proceso ni informó una fecha estimada para su reanudación.

Ecopetrol asegura que mantendrá los estándares de transparencia en la contratación