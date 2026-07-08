Puerto Antioquia celebró nuevo hito: recibió su buque portacontenedores número 100

Puerto Antioquia, la primera terminal marítima de Urabá, celebró un nuevo hito operativo al atender con éxito a su buque portacontenedores número 100. Este logro consolida la eficiencia logística del puerto ubicado en Turbo, el cual inició formalmente la recepción de este tipo de embarcaciones de gran calado en febrero de este año. Gilberto Peña, vicepresidente de Operaciones de Puerto Antioquia, celebró la cifra y dijo que “detrás de este logro hay personas de la región, un equipo que ha demostrado la capacidad de convertir un proyecto en realidad”. El puerto, ubicado al costado sur de Bahía Colombia, en el municipio de Turbo, requirió inversiones superiores a 770 millones de dólares y tiene una concesión por 30 años. Con la entrada en operación del puerto llegarán inyecciones anuales de más de 20 millones de dólares a Urabá, se generarán 17.000 nuevos empleos y se instalarán 800 nuevas empresas.

Ha sido un semestre a todo vapor para Puerto Antioquia. En abril, consolidó un objetivo clave para el comercio exterior del departamento al despachar sus primeros cargamentos de flores y aguacate Hass con destino al mercado europeo. El inicio de estas exportaciones beneficia directamente a sectores productivos tradicionales del interior del departamento, como el floricultor del Oriente antioqueño y la creciente industria del aguacate Hass. Al zarpar directamente desde las costas de Urabá, los exportadores logran una reducción significativa en los tiempos de tránsito hacia Europa, evitando los extensos e históricos recorridos terrestres en camión que debían realizar previamente hacia los puertos del Caribe norte o del Pacífico colombiano.

El 25 de mayo, el puerto también celebró la llegada del buque Monte Verde, embarcación hace parte del servicio CAX de la naviera Maersk, una ruta marítima que permite conectar de manera directa a Colombia con algunos de los principales puertos de Europa y Estados Unidos. Según los registros, el Maersk Monte Verde es una de las embarcaciones de carga más grandes actualmente. El barco tiene capacidad para transportar 5.560 contenedores estándar, mide 272 metros de largo y 40 metros de ancho. La llegada de este servicio representa una oportunidad para que productos colombianos lleguen con mayor facilidad a mercados internacionales, pues, de acuerdo a los portales especializados en comercio marítimo, a diferencia de otros esquemas de transporte naval –que requieren escalas adicionales y transbordos antes de llegar a su destino final–, el servicio CAX ofrece una conexión más directa entre Colombia y los principales puertos de Europa y Norteamérica.

Por medio de CAX, el recorrido incluye puertos de Panamá y Costa Rica, antes de continuar hacia paradas clave para el comercio marítimo mundial como Amberes, Southampton, Hamburgo, Róterdam y Newark. En el último mes hubo dos eventos clave. El pasado 6 de junio, Puerto Antioquia fue habilitado por la Dian como lugar autorizado para la exportación de café, requisito para conectar uno de los productos más emblemáticos de Colombia con los mercados internacionales. Esta acreditación, respaldada por el concepto favorable de la Federación Nacional de Cafeteros, reconoció que la infraestructura, procesos operativos y estándares de calidad cumplen con los requisitos necesarios para el manejo y exportación de café. Y el pasado 24 de junio se sumó una nueva línea de operación: el primer buque de pallets o estibas, una plataforma horizontal rígida utilizada como base para ensamblar, almacenar y transportar mercancías. El puerto recibió el primer buque de ese tipo, una motonave CS Quality, de la línea marítima Seatrade, que cargó 1.800 pallets, dando inicio a una nueva etapa en nuestra operación logística. El vicepresidente Peña dijo: “Este es nuestro séptimo servicio regular en nuestra instalaciones, nos reafirmamos como terminal multipropósito”. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí.