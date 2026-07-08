¿La Fifa favorece a Argentina? Las acciones que alimentan el reclamo de aficionados y dirigentes del fútbol

La clasificación de Argentina a los cuartos de final del Mundial de Norteamérica desató una polémica, en la que se acusa a la organización del Mundial y la Fifa de favorecer a los campeones del mundo.
Los señalamientos arrancaron por parte de los jugadores y el técnico de Egipto tras la derrota 3-2 en el tiempo reglamentario y luego de empezar como ganadores parciales del juego 2-0.
El entrenador Hossam Hassan y los jugadores Mostafa Zico y Mohamed Salab fueron contundentes con sus declaraciones.
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Además, Hassan, antes de finalizar el partido, le hizo la señal antirracismo al árbitro francés François Letexier, quien no le prestó atención y omitió la queja del entrenador.
En la zona mixta, el entrenador afirmó: “Diré lo que pienso sin importar las consecuencias: este fue claramente un partido amañado y todo el mundo lo vio. Y anexo, voy a decir algo más: si tanto quieren que Argentina gane, ¿por qué llaman a todos a venir y participar?”.