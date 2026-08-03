Ecopetrol y Petrobras confirman nuevo descubrimiento de gas en el Caribe colombiano

Petrobras y Ecopetrol confirmaron un nuevo descubrimiento de gas natural tras la perforación del pozo exploratorio Sandía-1, ubicado en el Bloque GUA-OFF-O, en aguas profundas del offshore (costa afuera) colombiano.

El hallazgo representa un nuevo avance para la exploración de hidrocarburos en el Caribe colombiano y fortalece el potencial gasífero de esta región, considerada una de las principales apuestas para incrementar la oferta de gas natural y contribuir a la seguridad energética del país.

Puede leer: “Se llegó la hora que muchos esperaban”, así fue la salida de Ricardo Roa de Ecopetrol en medio de polémicas

De acuerdo con las compañías, el pozo se encuentra aproximadamente a 42 kilómetros de la costa, en una profundidad de agua de 1.285 metros.

Además, está ubicado a 18 kilómetros de los pozos Sirius-1, donde se realizó un descubrimiento previo de gas, y Sirius-2, utilizado para delimitar ese hallazgo. También se encuentra a 9 kilómetros del pozo Copoazu-1, otro descubrimiento de gas en la misma zona.

Según Petrobras y Ecopetrol, la cercanía entre estos pozos refuerza el potencial gasífero del área y suma nuevos volúmenes que podrían contribuir al abastecimiento de gas tanto para Colombia como para la región.

Vea aquí: Inicia mantenimiento de SPEC: así es el plan para evitar desabastecimiento de gas en el país