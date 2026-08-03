Asesinaron a hombre que se bajó de una camioneta blindada en un mall comercial, en Envigado: lo habrían citado

Un homicidio se registró en la mañana de este lunes 3 de agosto en el mall de Viva Las Palmas, en Envigado, luego de que un hombre que descendía de una camioneta blindada fuera baleado por sicarios, hecho que le costó la vida a la víctima.

Los hechos ocurrieron sobre las 8:45 de la mañana en este mall comercial del Alto de las Palmas, en Envigado, cuando la víctima se bajó del automotor para cumplir con una cita y el homicida se bajó de la moto y le provocó la muerte en el sitio.

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Los agentes de la Sijín de la Policía Metropolitana se dirigieron a la zona a realizar la inspección judicial al cuerpo sin vida de la víctima, mientras que la Policía, con apoyo de la tecnología, avanza en las labores de búsqueda de los atacantes.

De acuerdo con las versiones de testigos, a la víctima la habrían citado en este lugar para una reunión, hecho que aprovecharon los delincuentes para ultimarlo.

Los investigadores judiciales avanzan en las labores para establecer la identidad del fallecido, así como los móviles detrás de este asesinato.

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