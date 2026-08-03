Cintillo de indicadores económicos Colombia

Pico y Placa Medellín

viernes

7 y 9 

7 y 9

Pico y Placa Medellín

jueves

3 y 6 

3 y 6

Pico y Placa Medellín

miercoles

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

martes

1 y 4  

1 y 4

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

5 y 8  

5 y 8

menu
close

Asesinaron a hombre que se bajó de una camioneta blindada en un mall comercial, en Envigado: lo habrían citado

La víctima fue abordada por sicarios motorizados, quienes le dispararon y le ocasionaron la muerte en el sitio. Las autoridades avanzan en la búsqueda de los responsables.

  • De esta camioneta descendió la víctima de este ataque sicarial en el mall Viva Las Palmas, en Envigado. FOTO: CORTESÍA
    De esta camioneta descendió la víctima de este ataque sicarial en el mall Viva Las Palmas, en Envigado. FOTO: CORTESÍA
Santiago Olivares Tobón
Santiago Olivares Tobón

Metro

hace 1 hora
bookmark

Un homicidio se registró en la mañana de este lunes 3 de agosto en el mall de Viva Las Palmas, en Envigado, luego de que un hombre que descendía de una camioneta blindada fuera baleado por sicarios, hecho que le costó la vida a la víctima.

Los hechos ocurrieron sobre las 8:45 de la mañana en este mall comercial del Alto de las Palmas, en Envigado, cuando la víctima se bajó del automotor para cumplir con una cita y el homicida se bajó de la moto y le provocó la muerte en el sitio.

Le puede interesar: Juez envió a la cárcel a los cinco capturados por el feminicidio de María Camila Potosí

Los agentes de la Sijín de la Policía Metropolitana se dirigieron a la zona a realizar la inspección judicial al cuerpo sin vida de la víctima, mientras que la Policía, con apoyo de la tecnología, avanza en las labores de búsqueda de los atacantes.

De acuerdo con las versiones de testigos, a la víctima la habrían citado en este lugar para una reunión, hecho que aprovecharon los delincuentes para ultimarlo.

Los investigadores judiciales avanzan en las labores para establecer la identidad del fallecido, así como los móviles detrás de este asesinato.

Noticia en desarrollo

Temas recomendados

Orden público
Bandas Criminales
Violencia
Homicidio
seguridad
Asesinato
Sicariato
Violencia armada
Homicidios
Envigado
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Para seguir leyendo

Las más leídas

Te recomendamos